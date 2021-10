Cet été retrouvez les Schtroumpfs en 3D au cinéma

La première bande-annonce des Schtroumpfs, film en 3D mélangeant animation et prises de vues réelles, est sortie le 10 mars, avec les voix de Katy Perry, du comique George Lopez et de l'acteur Alan Cumming en petits hommes bleus.



La bande-annonce montre l'arrivée des Schtroumpfs à Manhattan et la confusion qu'ils entraînent à New York. On comprend qu'ils essaient d'échapper aux griffes du méchant sorcier Gargamel, incarné à l'écran par Hank Azaria (La nuit au musée), lorsqu'ils arrivent dans l'appartement du couple formé par Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) et Jayma Mays (Glee).



Les Schtroumpfs sortira en France le 3 août prochain.



Site : www.smurfhappens.com



