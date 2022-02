La SAFER privilégie la SCI Mégard pour la ferme des Bouillons, près de Rouen

Coup de froid sur les Bouillons. Alors que les membres de l'association de protection du site étaient reçus lundi après-midi à la Métropole et avaient obtenu un soutien prudent de la collectivité, la SAFER a douché leurs espoirs dans la soirée.

Via un communiqué, la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural, qui avait le droit de préempter la ferme et ainsi d'ouvrir un appel d'offres, explique sa préfence pour le projet de la SCI de Baptiste Mégard, qui avait signé un compromis de vente avec Immochan, propriétaire du site, il y a plus d'un mois.

Un projet "au premier rang des priorités"

La SAFER précise que "le projet du futur exploitant, Monsieur Baptiste Megard, ayant trouvé un accord avec le propriétaire et un appui familial pour porter le foncier (SCI), s'inscrit au premier rang des priorités en matière d'installation agricole. En effet, il s'agit d'une première installation d'un jeune agriculteur disposant de la capacité professionnelle, souhaitant développer l'agriculture biologique avec une diversité de productions, en cohérence avec le projet agroécologique de la France". La SAFER assure également qu'un cahier des charges sera inséré à l'acte de vente entre Immochan et la SCI où sera mentionné entre autres "le maintien d'une activité agricole pendant au moins 25 ans".

"On est pris de court"



Les occupants des Bouillons, qui présentaient un projet semblable et l'appliquaient au quotidien depuis trois ans, sont donc déboutés : "On est pris de court, résume Matthieu. On trouve cette communication un peu rapide alors que la SAFER ne nous a jamais rencontrés." Les militants sont en ce moment même devant le siège de la SAFER Haute-Normandie, à Bois-Guillaume, et veulent obtenir un rendez-vous avec les responsables.