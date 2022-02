Week-end du 15 août : la préfète de la Manche annonce de nombreux contrôles sur les routes

La préfète de la Manche appelle les usagers de la route à rester vigilants et prudents, à respecter strictement le code de la route et à adapter en permanence

leur conduite aux conditions de circulation et aux phénomènes météorologiques.

Communiqué de la préfecture de la Manche

D'une manière générale, les unités de gendarmerie et les services de police mettront en place de nombreuses opérations de contrôle routier mobile sur les différents axes et points les plus sensibles ou à fort flux de circulation, avec pour objectif de relever les infractions les plus graves ou accidentogènes.

Ces opérations débuteront dès la soirée du 14 août 2015 pour se poursuivre durant tout le week-end de jour comme de nuit.

A cet effet, la préfète de la Manche rappelle quelques conseils de prudence simples à suivre :

Avant de prendre la route :

• Ne buvez pas d'alcool si vous devez prendre le volant. En cas de consommation d'alcool, adopter le « réflexe éthylotest » pour s'assurer de son aptitude à conduire,

• Étudiez votre itinéraire pour ne pas vous laisser surprendre au moment où un choix directionnel se présente à vous. Repérez des lieux où vous prévoyez de vous arrêter pour faire des pauses au minimum toutes les deux heures.

• Vérifiez l'état général de votre véhicule et plus particulièrement les pneumatiques et leur pression, les feux de signalisation et les balais d'essuie-glace,

• Assurez-vous de la présence dans votre véhicule d'un gilet de sécurité et du triangle de présignalisation.

Sur la route :

• Attachez votre ceinture et vérifiez que tous les passagers sont attachés,

• Respectez les limitations de vitesse, gardez une distance de sécurité confortable et adaptez votre vitesse aux conditions météorologiques. Une visibilité insuffisante, associée à une vitesse excessive ou non adaptée aux conditions météorologiques accroît le risque d’accident,

• Restez à l'écoute de l'information routière grâce aux radios d'autoroutes et aux radios locales,

• Mettez votre téléphone portable sur messagerie et arrêtez-vous dans un endroit sécurisé pour répondre.

• Faites une pause au moindre signe d'assoupissement, et, au minimum toutes les deux heures, pour vous réhydrater et vous dégourdir les jambes.

N'oubliez pas en cas de panne sur la chaussée ou ses abords :

• d'allumer vos feux de détresse,

• d'endosser votre gilet de sécurité avant de sortir du véhicule,

• de placer le triangle de pré-signalisation environ 30 mètres avant l'obstacle à signaler, sauf si cette opération met manifestement votre vie en danger.

Par ailleurs, il est recommandé aux usagers de véhicules légers, caravanes, poids lourds, etc... de faire preuve d’une attention rigoureuse en dépassant ou croisant les motards et conducteurs de scooters, plus nombreux sur les routes en cette période estivale. Et aux conducteurs de deux-roues de redoubler de vigilance, contrôler leur vitesse et porter

impérativement des équipements de sécurité parfaitement adapté à leurs déplacements.