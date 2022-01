Nationale 13 : le maïs de la discorde

C'est une parcelle inexploitée en bordure de la Nationale 13, à hauteur de l'échangeur de Secqueville-en-Bessin, peu après la déviation de Loucelles. En avril dernier, les militants de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs avaient labouré ce terrain de 3 hectares afin d'y faire pousser du maïs. Objectif : reverser les bénéfices de la vente du maïs au Téléthon.

Problème : ce vendredi 7 août, les militants ont été avertis qu'un employé de la Dirno (Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest) avait commencé à broyer l'un des champs. Une dizaine d'agriculteurs s'est déplacée sur place afin de confisquer les clefs du tracteur utilisé pour le broyage, avant un vif échange avec deux représentants de l'Etat.

Dépôt de plainte

Si la FDSEA et les JA assurent avoir obtenu l'autorisation de l'Etat pour semer sur cette parcelle, l'information ne semble pas avoir été enregistrée à tous les étages de l'administration. En effet, la décision a été prise de broyer le maïs, assortie d'une plainte à l'encontre de l'agriculteur qui avait ensemencé le terrain.

"Cet ensemencement a été fait sans autorisation. De part la proximité de la route, nous ne pouvons nous permettre de laisser pousser des choses trop hautes et la moisson nous inquiétait. Donc, nous avons décidé de faucher comme nous le faisons sur d'autres parcelles. Notre priorité est la sécurité. D'ailleurs nous n'avons pas fauché les deux autres parcelles ensemencées", a justifié Stéphane Butel, responsable du district Manche-Calvados de la Dirno, selon nos confrères de la Manche Libre présents sur place.

"Une provocation"



Les agriculteurs y voient plutôt "une provocation de l'administration" voire même "une vengeance", en pleine crise de l'élevage et alors que les moissons sont lancées. Toujours selon La Manche Libre, les représentants de l'Etat ont promis d'annuler la fauche de la parcelle et proposé de faire un point à la rentrée. Les agriculteurs demandent, eux, le retrait de la plainte, le remboursement de la partie fauchée et l'autorisation de procéder à la récolte.

Avec Frédéric Oblin