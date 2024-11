Rouen. Des événements solidaires partout en Normandie pour soutenir le Téléthon

Le 1er week-end de décembre rime toujours avec l'organisation d'événements solidaires et conviviaux pour le Téléthon. Il tombe cette année les 29 et 30 décembre. En 2023, 4 863 030 euros ont été récoltés en Normandie pour financer la recherche contre les maladies rares. Dans l'agglomération de Rouen, un village Téléthon est notamment mis en place à Grand-Quevilly au stade Géo-André, avec une structure gonflable pour les enfants, mais aussi un parcours de VTT, un tournoi multisport familial et une multitude d'animations, vendredi 29 novembre de 18h30 à 22h et samedi 30 novembre de 9h à 16h. A Bois-Guillaume, deux randonnées pédestres au profit du Téléthon sont organisées dimanche 1er décembre : une de 11km et une de 7km. L'inscription se fait auprès du service des sports de la Ville. A Rouen, un village d'animations est prévu, place de la Pucelle, du vendredi 29 novembre à 16h au samedi 30 novembre à 16h.

Pratique. Une carte complète des animations près de chez vous est à retrouver sur afm-telethon.fr.