Rennes (AFP). Un TGV heurte un tracteur: trafic très perturbé dans l'ouest

Le trafic SNCF était très perturbé dimanche soir dans l'ouest de la France, après qu'un tracteur a heurté un TGV entre Rennes et Laval, faisant deux blessés légers, et des retards d'environ quatre heures étaient annoncés à l'arrivée gare Montparnasse à Paris. "Le TGV 8729/8089 a heurté un tracteur. 2 blessés légers. Une dizaine de TGV détournés ce soir par Nantes", annonce la SNCF sur son compte Twitter, alors que s'achève l'un des week-ends les plus chargés de l'été en matière de transports, avec le traditionnel chassé-croisé entre juillettistes et aoutiens. Une double rame TGV se dirigeant vers Rennes est entrée en collision avec un tracteur tombé sur la voie, sans son conducteur, apparemment en raison d'un problème technique, à Noyal-sur-Vilaine. Deux personnes ont été légèrement blessées, le conducteur du TGV et une passagère, a-t-on appris auprès de la SNCF. Sur son site internet, la SNCF annonce également, à l'arrivée en gare Montparnasse, des retards de quatre heures pour les TGV en provenance de Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Malo, Lannion, Brest, Nantes, Le Croisic. Un TGV en provenance de Rennes, un autre en provenance de Saint-Malo, ont été annulés. A Paris, la préfecture a déclenché le plan Pégase, pour éviter l'engorgement gare Montparnasse, selon une information de France Info. En gare de Rennes, les panneaux indiquaient qu'"un tracteur est tombé sur les voies entre Rennes et Laval, perturbe les circulations prévoir des retards entre 20 minutes et 5 heures", a constaté une journaliste de l'AFP. Sur le tableau d'affichage des trains au départ à 22H30, des retards de 40 minutes à deux heures étaient affichés pour les trains à destination de Paris Montparnasse, mais aussi vers Brest ou Saint-Malo. Vers 22H30, plus d'une centaine de personnes, souvent en famille, patientaient dans les hall de la gare de Rennes, certains assis par terre avec leurs bagages. "Va falloir patienter messieurs dames", "on va faire un train vers Quimper", expliquait un agent d'accueil SNCF un peu débordé aux différents passagers.

