Paris (AFP). Tracteur tombé sur les rails: le trafic SNCF revient à la normale

Lentre Rennes et Laval, a indiqué un porte-parole. "Le trafic est normal depuis 7h ce matin sur la région impactée et la situation est normale en gare de Montparnasse", a déclaré à l'AFP, Michel Pronost, ajoutant que la SNCF allait "porter plainte contre la personne qui a mis le tracteur au milieu de la voie". "Le choc a été extrêmement violent. On a échappé à une catastrophe", a souligné le porte-parole, rappelant que deux personnes avaient été légèrement blessées, le conducteur du TGV et une passagère. Au total, "6.000 personnes ont connu des retards importants" à la suite de cette collision, dont 3.500 en gare Montparnasse, a récapitulé le porte-parole. Une des deux voies affectées a été "nettoyée" et l'autre, endommagée sur une centaine de mètres, "sera réparée dans la nuit", selon lui. Le trafic s'effectue ainsi sur une seule voie sans poser de problème particulier dans la mesure où en période de vacances, il est "moins important qu'en temps normal", a souligné M. Pronost. Une dizaine de TGV ont été affectés par ces perturbations dimanche, certains ayant eu jusqu'à 6 heures de retard. Lundi matin, le TGV Quimper-Paris de 05H32 a pris 1h30 de retard et a dû être détourné par Nantes, en raison du nettoyage de la voie concernée et encombrée de débris, a expliqué le porte-parole. Dimanche en fin d'après-midi, une double rame TGV se dirigeant vers Rennes est entrée en collision avec un tracteur tombé sur la voie, sans son conducteur, apparemment en raison d'un problème technique, à Noyal-sur-Vilaine.

