Monaco (AFP). Ligue des champions: Monaco débute son marathon à Berne

Monaco, 3e du dernier championnat de France, débute mardi soir à Berne, face aux Young Boys, un marathon qui peut lui permettre de retrouver la Ligue des champions, compétition dans laquelle il a brillé la saison dernière. En C1, après avoir sorti Arsenal (3-1, 0-2), le Monaco nouvelle version Leonardo Jardim avait fait jeu égal avec la Juventus Turin (0-1, 0-0) en quart de finale de Ligue des champions. De façon logique, les sollicitations ont afflué. Déjà l'international français Geoffrey Kondogbia et le milieu de terrain offensif belge Yannick Ferreira Carrasco ont été transférés. Le défenseur tunisien Aymen Abdennour, qui ne fait pas partie du groupe en Suisse, est également sur le départ mais la direction du club a pris soin de garder la colonne vertébrale de l'équipe. Pourtant, l'intersaison a été très agitée. Si le club a bien vendu, une fois encore, il a également investi 50 millions d'euros, "avec la volonté de renforcer le secteur offensif", souligne le vice-président Vadim Vasilyev. Avec Cavaleiro (15 millions d'euros), Traoré (12 millions), Carrillo (8,8 millions), Lemar (4 millions), Bahlouli (3,5 millions) et le transfert définitif de Fabinho (7 millions), Monaco s'est donc renforcé. De plus, le directeur sportif, Luis Campos, a obtenu les prêts du jeune et très talentueux Croate Pasalic (Chelsea), ainsi que de l'international italien El Shaarawy (Milan AC). "Nous avons été réactifs lors du mercato, estime Vasilyev. Le bilan est positif. On continue notre projet avec des jeunes à fort potentiel bien encadrés. L'équipe est jeune mais a de l'expérience. Elle est construite. La volonté était qu'elle soit prête pour ce match". -'Les jeunes les plus forts d'Europe' - Pour ce faire, Monaco a effectué une préparation plus courte qu'à l'ordinaire, basée sur de nombreux matches. Ce qui sied à la culture de Jardim, dont le travail foncier est basé sur du jeu avec ballon. L'équipe est progressivement montée en puissance, même s'il existe encore de logiques disparités entre l'état de forme des uns et des autres. Ainsi, à Berne, Bernardo Silva, révélation de la saison dernière et du dernier Euro Espoirs, sera absent. Même s'ils devraient jouer, Moutinho et Dirar, légèrement blessés la semaine dernière, seront préservés. Tout comme Fabinho et Cavaleiro, arrivés tardivement, El Shaarawy est, lui, en retard dans sa préparation. Mais il a toutefois déjà eu le temps d'évaluer le potentiel de l'effectif. Et il ne tarit pas d'éloges: "Il y de grands talents offensifs et on a les jeunes joueurs les plus plus forts d'Europe". Pour jouer la Ligue des champions, Monaco doit impérativement passer l'obstacle des Young Boys, où le Français Guillaume Hoarau devrait être absent pour blessure, mais qui a déjà disputé deux rencontres de championnat suisse (une victoire et un nul). Equipe probable de Monaco: Subasic - Fabinho, Raggi, Carvalho, Kurzawa - Toulalan, Pasalic, Moutinho - Dirar, Martial, Cavaleiro

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire