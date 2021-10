Paris (AFP). Ligue des champions: le PSG avec Kurzawa, Aurier et Rabiot titulaires face à Bâle

Kurzawa et Aurier, respectivement latéral gauche et droit du PSG, avaient été dispensés du déplacement à Nancy, qui comptait pour la 9e journée de Ligue 1. Le PSG s'était imposé dans la douleur 2-1. En revanche, la charnière alignée en championnat, composée du capitaine brésilien Thiago Silva et de son compatriote Marquinhos, a été reconduite face à Bâle.

Dans l'entrejeu, Rabiot a été préféré au Polonais Grzegorz Krychowiak, ce qui devrait offrir à Marco Verratti un poste de sentinelle. Blaise Matuidi est le troisième parisien de l'entrejeu. Enfin c'est le trident "classique" du PSG qui a été titularisé par Unai Emery, avec Angel Di Maria à gauche, Edinson Cavani dans l'axe et Lucas Moura à droite.

Avant le coup d'envoi du match, le PSG compte quatre points dans le groupe A de la phase de poules. Autant qu'Arsenal, qui reçoit dans le même temps les Bulgares du Ludogorets Razgrad à Londres.

Paris SG: Areola - Aurier, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Kurzawa - Rabiot, Verratti, Matuidi - Lucas, Cavani, Di Maria

Entraîneur: Unai Emery (ESP)

Bâle: Vaclik - Lang, Suchy, Balanta, Traoré - Serey Dié, Xhaka - Bjarnason, Delgado (cap.), Steffen - Doumbia

Entraîneur: Urs Fischer (SUI)

Arbitre: Deniz Aytekin (GER)