Paris (AFP). Ligue des champions: Monaco contre Young Boys Berne au 3e tour préliminaire

Monaco affrontera les Young Boys Berne au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, avec match aller en Suisse le 28 ou 29 juillet et retour en Principauté le 4 ou 5 août, selon le tirage au sort de vendredi. Si elle se qualifie face au club de Guillaume Hoarau, l'ASM devra encore disputer les barrages (18-19 et 25-26 août), dernier obstacle avant la phase de groupes où sont déjà qualifiés le Paris SG et Lyon. En cas d'échec lors de ce 3e tour préliminaire, Monaco serait reversé en barrages d'Europa League. Le club du Rocher hérite d'un tirage au sort clément avec les Suisses, puisqu'il évite Fenerbahçe, le club qui faisait figure d'épouvantail avec son recrutement huppé (Van Persie, Nani et Kjaer) et son public bouillant. Le club turc affrontera le Shakhtar Donetsk dans ce qui représente l'affiche de ce 3e tour préliminaire. Les autres confrontations, parmi les non champions, sont: Panathinaïkos-Bruges, CSKA Moscou-Sparta Prague et Rapid Vienne-Ajax Amsterdam.

