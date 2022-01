PARIS (AFP). Tour de France: victoire finale de Froome, l'étape pour Greipel

Le Britannique Chris Froome (Sky) a enlevé officiellement pour la deuxième fois le Tour de France, dimanche, à l'arrivée sur les Champs-Elysées à Paris. L'Allemand Andre Greipel (Lotto) a gagné au sprint la 21e et dernière étape, son quatrième succès depuis le départ. Sur les pavés du circuit des Champs-Elysées, Greipel a battu le Français Bryan Coquard, devancé d'une roue, et le Norvégien Alexander Kristoff. Les temps ont été arrêtés au premier passage sur la ligne d'arrivée, à 68,5 kilomètres de l'arrivée, à cause de la chaussée qui était alors glissante, suivant une disposition particulière du règlement. Froome a franchi la ligne en arrière du peloton, côte à côte avec ses sept coéquipiers encore en course. Au classement général, Froome a devancé le Colombien Nairo Quintana, déjà deuxième en 2013 derrière le Britannique, et l'Espagnol Alejandro Valverde, pour la première fois sur le podium final. Le champion d'Italie Vincenzo Nibali, vainqueur sortant, s'est classé quatrième devant l'Espagnol Alberto Contador. Le maillot vert est resté la propriété du Slovaque Peter Sagan, qui le ramène chaque année à Paris depuis sa première participation en 2012. Froome et Quintana se sont octroyé les deux autres maillots distinctifs, le blanc à pois rouges de meilleur grimpeur pour l'Anglais, le blanc de meilleur jeune (25 ans et moins) pour le Colombien. Froome, qui est âgé de 30 ans, a porté durant seize jours le maillot jaune et a enlevé une étape de ce Tour. Le 14 juillet, il avait marqué sa supériorité dans la première arrivée au sommet à La Pierre-Saint-Martin. Au palmarès, il a rejoint Contador, le dernier à avoir officiellement gagné deux fois le Tour (2007 et 2009). Le dernier coureur classé du Tour (Sébastien Chavanel) a bouclé la course avec un retard approchant les 5 heures par rapport au vainqueur. Trente-huit des 198 coureurs présents au départ d'Utrecht (Pays-Bas) le 4 juillet avaient abandonné avant cette dernière étape marquée par une série de crevaisons.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire