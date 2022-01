Paris (AFP). Tour de France: Froome assuré de la victoire finale

Le Britannique Chris Froome est assuré de remporter dimanche le Tour de France, en raison de la neutralisation chronométrique des derniers kilomètres de la 21e et dernière étape à cause de la pluie sur les Champs-Élysées à Paris. Froome, qui porte le maillot jaune, doit seulement rallier l'arrivée pour gagner officiellement. La neutralisation chronométrique, annoncée officiellement par la direction de la course, est intervenue au premier passage sur la ligne à 68,5 kilomètres de l'arrivée. La course se termine toutefois au bout des dix tours du circuit final. Froome a franchi la ligne dans les premiers rangs du peloton, derrière ses coéquipiers, à l'entrée du premier des dix tours de circuit. La pluie, qui est tombée durant la journée, notamment lors de la course féminine émaillée par de nombreuses chutes, a fini par cesser. Le président du jury des commissaires a appliqué une disposition particulière en cas de chaussée glissante sur les Champs-Élysées. L'article 20 du règlement prévoit que "les temps peuvent être pris au premier passage sur la ligne d'arrivée, si la chaussée du circuit des Champs-Elysées est rendue glissante avant l'accès au circuit terminal". Le Tour n'avait pas été confronté à cette situation depuis 2005.

