Toulouse (AFP). Eleveurs: contrôles de supermarchés et péages gratuits, la grogne persiste

Péages gratuits et opérations escargot sur autoroute, vérification de la provenance des viandes dans de nombreux supermarchés, les éleveurs sont restés mobilisés samedi dans plusieurs régions de France. Après une série de réunions d'urgence et d'accords cette semaine pour relever le prix du b?uf, du porc et du lait, les éleveurs disent vouloir vérifier que les promesses seront tenues ou jugent les résultats insuffisants. Les enseignes bon marché Leader Price et LIDL ont été en plusieurs endroits dénoncées pour l'origine de leurs viandes. Le président de la FNSEA, Xavier Beulin, a appelé les éleveurs à faire preuve de mesure dans leurs actions sur le terrain. "Je comprends et je vis l'exaspération des éleveurs qui souffrent mais je leur demande dans les nouvelles actions syndicales qu'ils entreprennent de respecter les biens et les personnes", a dit M. Beulin dans une déclaration transmise à l'AFP. SUD-OUEST Dans l'Ariège, plusieurs dizaines d'agriculteurs ont enflammé de la paille et des pneus et déversé du fumier devant deux supermarchés Leclerc et Intermarché de Pamiers. Dans d'autres grandes surfaces, des contrôles ont permis de trouver "beaucoup de viande en provenance des Pays-Bas, Nouvelle-Zélande et un peu d'Espagne" chez LIDL et Leader Price, a déclaré Rémi Toulis, secrétaire général de la FDSEA Ariège. Plusieurs chariots de viande ont été destinés aux Restos du c?ur. Dans le Lot, d'autres agriculteurs ont imposé des péages gratuits à Gignac et Cahors-Sud, sur l'autoroute A20, avant des contrôles dans des supermarchés de Cahors. Des tracteurs ont ralenti la circulation, tandis que le péage de Gignac était ouvert gratuitement, a déclaré Alain Arcoutel, membre du bureau de la FDSEA du Lot. Des camions de viande venant notamment d'Espagne et du Portugal ont été fouillés à Souillac. A Cahors-Sud, des opérations escargot et péage gratuit ont également eu lieu sur l'autoroute, a déclaré Gilles Resseguier, secrétaire général adjoint de la FDSEA du Lot. Des manifestants, sur une cinquantaine de tracteurs, se sont ensuite dirigés vers des magasins Leader Price, LIDL, Intermarché et Leclerc pour vérifier la provenance des viandes. "On a maculé le parking" devant Leader Price et LIDL, "qui ne jouent pas le jeu", a déclaré M. Resseguier, précisant que des vieux pneus, palettes, cailloux, bidons, etc., ont été déversés. "On risque d'être un peu plus méchants la prochaine fois", a-t-il averti. D'autres grandes surfaces ont été visitées ailleurs dans le Lot. Là aussi, l'origine de la viande "n'est pas très claire" chez Leader Price et LIDL, a dit Dominique Clamagirand, de la FDSEA. Dans les Landes, le syndicat et les Jeunes Agriculteurs ont ciblé dans la nuit des grandes surfaces dans cinq localités, noyant sous la paille les parcs à chariots de Carrefour, Intermarché, Leader Price et Leclerc.

