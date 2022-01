Paris (AFP). Les producteurs de lait arrachent une hausse de prix limitée et déjà décriée

Les producteurs de lait ont arraché vendredi une hausse des prix du lait déjà décriée car elle ne concerne qu'une partie des produits laitiers, à l'issue de trois heures de discussion au ministère de l'Agriculture. Comme il l'avait fait mi-juin pour la viande bovine, Stéphane Le Foll les a réunis avec les industriels et les distributeurs pour les accorder sur cette hausse devenue indispensable alors que les éleveurs bloquaient plusieurs laiteries de l'Ouest et d'autres régions. Il a été convenu que le lait ne pourra leur être payé moins de 340 euros les 1.000 litres, soit une augmentation de 4 centimes par litre par rapport au niveau actuel. Dans l'immédiat, "cette hausse va nous permettre de couvrir nos frais; elle ne nous satisfait pas mais elle permet au moins ça", a indiqué de son côté le président de la fédération des producteurs (FNPL) Thierry Roquefeuil, réclamant des mesures au niveau européen. Car l'accord ne porte pas sur l'ensemble des débouchés des producteurs de lait, mais uniquement sur le beurre, la crème, le lait, les yaourts natures et l'emmental vendus sous marques distributeurs ou premier prix. Il exclut aussi les produits destinés à l'export. Les industriels du lait ont donc rapidement fait savoir qu'il leur était "impossible" de garantir un prix minimum d'achat. Même s'ils s'engagent à reverser aux éleveurs les hausses consenties par la grande distribution, "D'une entreprise à l'autre, les choses sont très compliquées dans la filière. Certains sont spécialisés dans le fromage, d'autres dans le lait, et aujourd'hui il ne peut y avoir le même chiffre pour tout le monde", reconnaît d'ailleurs M. Roquefeuil. Les syndicats minoritaires accueillent fraîchement l'accord négocié sous l'égide de la puissante FNSEA: "un prix politique pour éteindre le feu", estime la Coordination rurale, prête à agir contre les importations de lait qui ont récemment augmenté. Sans appeler à la suspension des mouvements de colère, Xavier Beulin, président de la FNSEA, a insisté sur "l'état d'esprit très constructif" des participants. Pour le ministre il s'agissait surtout d'"envoyer un message à l'ensemble des producteurs laitiers" qui se sont particulièrement mobilisés en début de semaine en Normandie, leur principal bassin de production. - Conseil européen le 7 septembre - "L'impact (de l'accord) sur le consommateur sera de quelques centimes", a souligné M. Le Foll. "C'est un effort qu'on demande pour pouvoir passer cette crise. Les prix ne vont pas se mettre à flamber". L'association de consommateurs Famille rurale prend d'ailleurs ses distances en indiquant que la grande distribution "invoque régulièrement l?argument du pouvoir d?achat et du prix le plus bas". Mais "les consommateurs refusent d?être un alibi pour justifier des pratiques commerciales contestables conduisant à l?étranglement des producteurs de notre pays". Après une embellie en 2014, les prix du lait sont repartis à la baisse depuis décembre, déprimés par la fin des quotas européens en avril, après 30 ans de régulation, ainsi que par l'embargo russe sur les produits agroalimentaires, qui a contribué à engorger le marché européen. En parallèle, la demande chinoise, en pleine croissance depuis 2010, s'est brusquement réduite de moitié. La France réclame un soutien de Bruxelles aux producteurs et une revalorisation du prix d'intervention du lait: ce mécanisme de soutien européen, activé en cas d'effondrement des cours, ne se déclenche actuellement que lorsque le prix tombe à 22 centimes le litre. Le gouvernement a obtenu la convocation d'un conseil européen des ministres de l'Agriculture le 7 septembre. En dépit des négociations intenses et de la mobilisation des autorités, les éleveurs ne semblent pas prêts à désarmer vendredi soir. La FNSEA prévoit dans les jours qui viennent une série d'actions contre la grande distribution, les coopératives ou les laiteries. Quant aux Jeunes Agriculteurs, qui ont pris pour cible le charcutier Cochonou sur le Tour de France pour dénoncer ses "saucissons pas de chez nous", ils entendent bien une dernière fois le bloquer pour l'arrivée de l'épreuve dimanche à Paris.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire