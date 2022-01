Washington (AFP). Découverte d'une nouvelle exoplanète, la plus similaire à la Terre jamais observée

Des astronomes ont découvert une nouvelle exoplanète qui pourrait être la plus similaire à la Terre jamais observée, a annoncé la Nasa jeudi. Cette planète est située en orbite autour d'une étoile lointaine. Elle est à la même distance de son étoile que la Terre du soleil. Elle en fait le tour en 385 jours: il pourrait ainsi être possible d'y trouver de l'eau à l'état liquide qui permettrait l'existence de la vie. Située à 1.400 années-lumière de la Terre, cette exoplanète baptisée Kepler 452b orbite une étoile dont les caractéristiques sont aussi très similaires à celles du soleil. Ainsi, cette étoile est seulement 4% plus massive et 10% plus brillante que notre soleil, mais elle est 1,5 milliard d'années plus ancienne. La découverte de Kepler 452b "nous permet de progresser pour savoir combien de planètes habitables pourraient exister" dans notre galaxie, relève Joseph Twicken, le responsable scientifique de la mission Kepler et chercheur au SETI, l'Institut de recherche d'intelligence extraterrestre. Kepler 452b a un rayon 60% plus grand que celui de la Terre et a de grandes chances d'être rocheuse avec une atmosphère épaisse et une grande quantité d'eau. Elle pourrait connaître aussi une activité volcanique, selon ces astronomes. Kepler 452b fait partie de douze nouvelles exoplanètes figurant dans le catalogue des découvertes du télescope Kepler. Pour être retenues, ces exoplanètes doivent avoir un diamètre qui soit moins de deux fois celui de la Terre et elles doivent être en orbite autour d'une étoile à une distance, ni top chaude ni trop froide, où l'eau peut exister à l'état liquide à leur surface. Cela les rendrait potentiellement habitables. Sur ces douze exoplanètes candidates, Kepler 452b est la première à avoir été confirmée comme étant une planète par d'autres observations avec des télescopes terrestres. "La poursuite de l'étude des autres exoplanètes candidates dans ce catalogue et un examen final des autres données scientifiques transmises par Kepler nous aidera à dénicher les planètes les plus petites et les plus intéressantes", a également expliqué Joseph Twicken. - Fort réchauffement - "Cela nous permettra également de mieux évaluer la fréquence de ces mondes habitables" hors de notre système solaire, a-t-il ajouté. Le fait que l'étoile autour de laquelle tourne Kepler 452b soit 1,5 milliard d'années plus ancienne que le soleil, dont elle est très similaire par ailleurs, peut nous donner une idée de ce qui pourrait advenir de la Terre dans un lointain futur. "Si Kepler 452b est bien une planète rocheuse, sa position par rapport à son étoile pourrait indiquer qu'elle vient d'entrer dans une période de fort réchauffement dans l'histoire de son climat", relève Doug Caldwell, un astronome du SETI qui travaille sur la mission Kepler. "L'augmentation de l'énergie dégagée par l'étoile vieillissante pourrait chauffer sa surface et provoquer une évaporation des océans qui s'y trouveraient, entraînant la perte à jamais de l'eau de la planète", selon lui. "Kepler 452b pourrait ainsi subir actuellement ce que la Terre connaîtra dans plus d'un milliard d'années quand le soleil vieillira et deviendra plus brillant", explique le scientifique. Le catalogue de la Nasa des découvertes de Kepler compte à ce jour un total de 4.696 exoplanètes candidates. Kepler, une mission de 600 millions de dollars, a scruté plus de 150.000 étoiles après son lancement en 2009 à la recherche de planètes au-delà de nôtre système solaire. Le télescope spatial est tombé en panne mi-2013 quand deux de ses gyroscopes ont cessé de fonctionner. Les exoplanètes évoquées jeudi par la Nasa avaient été observées avant que Kepler ne tombe en panne.

