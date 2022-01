Lyon (AFP). Eleveurs: les actions et barrages se poursuivent, notamment à Lyon

Au lendemain d'un plan d'urgence jugé insuffisant par les éleveurs, qui réclament des garanties sur les prix, des opérations coup de poing et des blocages routiers se poursuivaient jeudi matin dans plusieurs régions, notamment aux portes de Lyon. - RHONE-ALPES Les trois principaux points d'entrée au nord, au sud et à l'est de la deuxième agglomération du pays étaient bloqués sur les autoroutes A6, A7 et A42, avec plus de 300 tracteurs engagés et plusieurs centaines d'éleveurs attendus dans la journée, selon les représentants locaux de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs (JA) qui ont appelé à l'action. "Les exploitants attendent des réponses concrètes sur la revalorisation des prix à la production", affirment les deux organisations. "Des engagements ont été pris lors de la table ronde organisée après les blocages d?abattoirs mi-juin. Aujourd'hui, ils ne sont pas respectés." A Lyon, le très emprunté tunnel de Fourvière est fermé et Bison Futé a mis en place des déviations aux portes de la ville, mais les blocages entraînaient d'importants bouchons. Selon les responsables agricoles, ces blocages ne devraient pas perdurer vendredi et ce week-end afin de ne pas perturber la route des vacanciers, mais l'exaspération est forte. "On verra suivant les annonces qui seront faites sur les prix", a déclaré à l'AFP Sébastien Mazallon, président des JA du Rhône. Le président de la FNSEA Xavier Beulin est attendu sur le blocage de l'A6 en fin d'après-midi. Il a déjà indiqué sur Europe 1 jeudi matin que de nouvelles actions étaient à prévoir "dans les deux ou trois jours qui viennent". - BOURGOGNE Dans l'Yonne, à Migennes, une centaine d'éleveurs étaient rassemblés devant un abattoir où une délégation devait rencontrer la direction. Une action était ensuite prévue dans une laiterie Yoplait à Monéteau. En déplacement à Dijon, le président François Hollande rencontrait jeudi matin des représentants du monde agricole. - AUVERGNE La FDSEA et les JA du Puy-de-Dôme ont appelé à bloquer cinq ronds-points aux entrées de Clermont-Ferrand jeudi matin. Dans l'Allier, la RN79 est coupée à Montmarault et en Haute-Loire, l'autoroute A75 est bloquée au niveau de Lempdes tandis qu'un barrage filtrant perturbe la circulation sur la RN88. - LIMOUSIN et POITOU-CHARENTES En Corrèze, dans la nuit de mercredi à jeudi, quelque 200 éleveurs et agriculteurs ont déversé du lisier à Brive-la-Gaillarde devant plusieurs supermarchés et fournisseurs de restaurants (Metro, Promocash). Dans la Vienne, des barrages filtrants sont en place sur les nationales 10, 147 et 149. En Charente-Maritime, un barrage filtrant est maintenu sur le pont d'accès à l'Ile d'Oléron. - CENTRE Mercredi soir quelque 150 agriculteurs avec une trentaine de tracteurs ont bloqué les livraisons d'un supermarché Lidl à Sorigny (au sud de Tours), selon un dirigeant de la FDSEA d'Indre-et-Loire. Du fumier, de la paille et des pneus ont été déversés pour boucher l'accès aux camions. Les agriculteurs envisageaient de cibler aussi un atelier de découpe de viande bovine à Montbazon qui, selon la FDSEA, ne traite que de la viande de provenance étrangère.

