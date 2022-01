Lyon (AFP). Eleveurs: actions et barrages se poursuivent, les accès à Lyon bloqués

Au lendemain d'un plan d'urgence insuffisant pour les éleveurs, qui réclament des garanties sur les prix, des actions coup de poing et des blocages routiers se poursuivaient jeudi matin à travers le pays, notamment aux portes de Lyon. - RHONE-ALPES Les trois principaux points d'entrée au nord, au sud et à l'est de la deuxième agglomération de France étaient bloqués sur les autoroutes A6, A7 et A42 par 800 éleveurs et 400 tracteurs, selon les représentants locaux de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs (JA). "Plus que des millions d'euros de plan de sauvetage, ce qu'ils veulent, c'est des prix", martèlent les syndicats. En l'occurrence, six centimes de plus sur le litre de lait et 60 centimes sur le kilo de carcasse de viande bovine. A Lyon, le tunnel de Fourvière est fermé et des déviations sont mises en place aux portes de la ville, sans éviter 25 km de bouchons cumulés dans l'agglomération. Selon les responsables agricoles, ces blocages ne devraient pas perturber les départs en vacances à partir de vendredi mais l'exaspération des exploitants est forte. Le président de la FNSEA Xavier Beulin et le secrétaire général des JA Florent Dornier sont attendus sur le blocage de l'A6 en fin d'après-midi. - FRANCHE-COMTE En Haute-Saône, 150 à 200 agriculteurs et une quarantaine de tracteurs ont intercepté mercredi soir à Vesoul une citerne laitière de 15.000 litres dont ils ont déversé le contenu devant une grande surface. - AUVERGNE La FDSEA et les JA du Puy-de-Dôme ont appelé à bloquer les entrées de Clermont-Ferrand mais rien n'était en cours jeudi matin. Dans l'Allier, la RN79 est coupée à Montmarault. En Haute-Loire, environ 300 agriculteurs ont installé des barrages en trois endroits, notamment aux entrées du Puy-en-Velay et sur l'A75 au niveau de Lempdes-sur-Allagnon - l'autoroute est aussi coupée dans le Cantal à Saint-Flour. - LIMOUSIN / POITOU-CHARENTES / CENTRE En Haute-Vienne des éleveurs ont mis en place un barrage filtrant sur l'autoroute A20 reliant Paris à Toulouse qui est bloqué dans les deux sens. En Corrèze, dans la nuit de mercredi à jeudi, quelque 200 éleveurs et agriculteurs ont déversé du lisier devant des grandes surfaces à Brive-la-Gaillarde. Dans la Vienne, les barrages filtrants ont été levés aux abords de Poitiers et les agriculteurs ciblent désormais la grande distribution. Dans les Deux-Sèvres, une quinzaine de supermarchés, des abattoirs et laiteries, ainsi que deux centres administratifs ont encore été la cible dans la nuit de dépôts de fumier, pneus et gravats, selon la préfecture. En Charente-Maritime, un barrage filtrant est maintenu sur le pont de l'Ile d'Oléron.

