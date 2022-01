Lyon (AFP). Eleveurs: levée des barrages à Lyon et sur les grands ponts de la Seine

Une levée des barrages des éleveurs s'amorçait jeudi aux portes de Lyon et sur les grands ponts de la Seine, au lendemain d'un plan d'urgence jugé insuffisant par les producteurs, qui multiplient actions coup de poing et blocages routiers pour réclamer des garanties sur les prix. Dans la deuxième agglomération de France, les tracteurs commençaient vers 15H00 à prendre la direction du centre-ville pour un meeting en présence du président de la FNSEA Xavier Beulin et du secrétaire général des Jeunes Agriculteurs Florent Dornier vers 17H30. Les blocages étaient levés aussi sur les trois grands ponts enjambant la Seine près du Havre et de Rouen. Ailleurs, nombre d'abattoirs, laiteries et grandes surfaces ont été pris pour cible tandis que des barrages ont donné lieu à des contrôles de marchandises dans les camions. - RHÔNE-ALPES A Lyon, les entrées Nord, Sud et Est ont été bloquées durant de longues heures sur les autoroutes A6, A7, A42 et A47 par 800 éleveurs et 400 tracteurs, selon les représentants locaux de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs (JA), provoquant de nombreux bouchons. "Plus que des millions d'euros de plan de sauvetage, ce qu'ils veulent, c'est des prix", ont martelé les syndicats. En l'occurrence, six centimes de plus sur le litre de lait et 60 centimes sur le kilo de carcasse de viande bovine. - AUVERGNE A Clermont-Ferrand, plus de 400 agriculteurs bloquaient plusieurs ronds-points aux entrées de la ville, avec 200 tracteurs, selon la FDSEA et la police. "Désolé, la prochaine fois on ciblera les centrales d'achat", semblaient s'excuser certains manifestants auprès des automobilistes. Dans l'Allier, la RN79 était coupée à Montmarault. En Haute-Loire, environ 300 agriculteurs ont installé des barrages, notamment aux entrées du Puy-en-Velay et sur l'A75 au niveau de Lempdes-sur-Allagnon. Cette autoroute était aussi coupée dans le Cantal. - BOURGOGNE / FRANCHE-COMTE Dans l'Yonne, environ 150 agriculteurs se sont réunis devant un abattoir à Migennes, puis devant un site Yoplait à Monéteau avant de cibler des supermarchés dans l'après-midi. Dans la Nièvre, les accès à Nevers depuis l'A77 sont bloqués, selon la FDSEA. Dans le Doubs, lors d'un barrage filtrant sur l'A36 près de Sochaux, les agriculteurs ont vidé un poids lourd espagnol avant de distribuer aux automobilistes et à des touristes voyageant en car, amusés, les tomates et pastèques qu'il transportait. Un camion allemand rempli de viande danoise a également été intercepté. En Saône-et-Loire, des barrages étaient dressés sur la Route Centre-Europe Atlantique (RCEA). - LIMOUSIN / POITOU-CHARENTES / CENTRE

