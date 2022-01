Pra-Loup (France) (AFP). Tour de France: Geschke gagne la 17e étape, Contador recule

La première arrivée au sommet dans les Alpes a consacré l'Allemand Simon Geschke, vainqueur de la 17e étape du Tour de France, mercredi, à Pra-Loup, où le Britannique Chris Froome, en jaune, a contrôlé ses adversaires. La descente d'Allos, redoutée, a tourné mal pour l'Espagnol Alberto Contador qui a chuté et perdu plus de deux minutes sur ses rivaux. Cette route sinueuse et spectaculaire, jouxtant le vide, a coûté cher aussi au Français Thibaut Pinot, quatrième de l'étape finalement après avoir longtemps paru en mesure de gagner. Dans un virage, le Franc-Comtois, parti pour inquiéter Geschke seul à l'avant, s'est retourné pour voir derrière lui. Sa pédale a touché le sol et le Français s'est retrouvé par terre. "Je tombe au sixième virage, je savais que j'allais être bloqué ensuite. En plus, j'avais le guidon de travers", a expliqué Pinot, troisième et meilleur jeune du Tour 2014 mais débordé cette année dans la première moitié du Tour. - "Une descente catastrophique" - "Après (ma chute), j'ai fait une descente catastrophique", a déploré le jeune Français (25 ans), rattrapé par ses démons. En 2013, il avait perdu pied dans la descente de Pailhères, dans les Pyrénées. Froome et son principal adversaire, le Colombien Nairo Quintana, ont terminé ensemble, à plus de 7 minutes du vainqueur. L'étape, au lendemain de la journée de repos, a été fatale à l'Américain Tejay van Garderen, qui occupait la troisième place du classement général au départ des 161 kilomètres. Van Garderen, malade, a été lâché à deux reprises et a fini par mettre pied à terre à quelque 72 kilomètres de l'arrivée. Le champion du monde, le Polonais Michal Kwiatkowski, a lui aussi renoncé en cours d'étape. Un groupe de 26 coureurs a pris l'avantage au 57e kilomètre pour aborder la longue montée d'Allos avec une avance d'une dizaine de minutes sur le peloton. Dans ce col ensoleillé classé en première catégorie, Geschke, qui avait pris les devants à 49 kilomètres de l'arrivée, a basculé au sommet (Km 139) avec 1 minute d'avance sur Pinot, le plus fort dans l'ascension. L'écart a grandi dans la descente suite à une chute de Pinot, dépassé par plusieurs autres coureurs (Talansky, Uran, Frank). Sur les rampes de la montée finale, Geschke a préservé une trentaine de secondes d'avance sur l'Américain Andrew Talansky, deuxième devant Colombien Rigoberto Uran. - Froome suit Quintana - Vainqueur pour la première fois dans le Tour, il a signé le cinquième succès allemand de cette édition après ceux d'Andre Greipel (3) et de Tony Martin. "Je n'ai pas un gros palmarès, ce n'est que ma troisième victoire", a déclaré Simon Geschke, dont le père, Hans-Jürgen, fut champion du monde sur piste dans les années 1970. "Je savais que si je voulais gagner, il me fallait de l'avance avant les deux dernières montées (Allos et Pra-Loup). C'était un coup de poker", a ajouté le vainqueur du jour, l'un des rares coureurs du peloton à porter la barbe. Dans la montée de Pra-Loup, Quintana a accéléré à plusieurs reprises. Froome, sans jamais être vraiment décroché, est parvenu à le suivre jusqu'à la ligne.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire