5 classes protégées dans le Calvados

Et surprise, elle a voté contre le projet de carte scolaire présenté par l'inspection académique récemment. Résultat cinq classes au total pourraient être sauvées. A Caen, il s'agit des écoles Da Silva, Puits Picard et Robert Desnos. A Bayeux, il s'agit de l'école Louise Laurent Bayeux et de Jean Moulin à Vire. L'avis de la CDEN n'est que consultatif. C'est désormais à la rentrée que les effectifs réels seront confrontés à ces prévisions.

Et il y avait du monde à la préfecture pour l'occasion : des parents d'élèves bien sûr, mais aussi des élus politiques d'europe ecologie les verts, parmi lesquels eva joly, la candidate aux primaires d'Europe Écologie.