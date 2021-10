La carte scolaire 2010-2011 dévoilée

Présentée hier, mercredi 31 mars, par l'inspecteur d'académie, la carte scolaire 2010-2011 prévoit la fermeture de 53 classes et l'ouverture de 38 autres. Pour autant, 9 création de postes sont prévues afin de palier les postes auparavant occupés par les étudiants de l'IUFM qui ne seront plus disponibles après les réformes. 60 374 élèves sont prévus en maternelle et élémentaire la rentrée prochaine dans le département, ce qui représente une baisse de 115 élèves par rapport à septembre 2009.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire