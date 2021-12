Rodez (AFP). Tour de France: 14e étape entre Rodez et Mende, le souvenir de Jalabert

Vingt ans après la mémorable victoire de Laurent Jalabert, le Tour adresse un clin d??il à l'ancien champion français en rejoignant samedi les hauteurs de Mende, conclusion de la 14e étape. Le parcours de 178,5 kilomètres, à partir de Rodez, fait la part belle aux beautés touristiques de l'Aveyron et de la Lozère. Après le viaduc de Millau, vu d'en bas par le peloton, la course visite les spectaculaires gorges du Tarn et grimpe sur le causse par la côte de Sauveterre (Km 146), classée en deuxième catégorie. La côte de Chabrits précède ensuite la montée d'arrivée, la côte de la Croix-Neuve également appelée montée Laurent Jalabert en hommage au succès du Tarnais le 14 juillet 1995. L'ascension, très pentue (3 km à 10,1 %), est prolongée par 1500 mètres sur le plateau de l'aérodrome de Mende. La préfecture (13.000 habitants) du département le moins peuplé de France a accueilli le Tour à trois reprises, la dernière fois en 2010 quand le grimpeur espagnol Joaquim Rodriguez avait devancé Alberto Contador. Départ de Rodez à 12h35 (départ réel à 12h45), arrivée à Mende vers 17h17 (prévision à 43 km/h de moyenne).

