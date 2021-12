Pau (AFP). Tour de France:départ de la 10e étape donné vers le premier sommet

Le départ de la 10e étape du Tour de France a été donné sous le soleil de Tarbes mardi à 12h38 (10h38 GMT) pour 183 coureurs qui ont 167 kilomètres à parcourir en direction de La Pierre-Saint-Martin, premier sommet de la Grande Boucle, dans les Pyrénées. Le Britannique Chris Froome défend son maillot jaune, avec un avantage de 12 secondes sur son dauphin, l'Américain Tejay Van Garderen. Le leader de la formation Sky s'attend à être attaqué par ses rivaux, notamment Nairo Quintana, le grimpeur colombien qui accuse un retard de près de deux minutes mais arrive sur son terrain de prédilection. L'Italien Ivan Basso n'a pas pris le départ. L'équipier de l'Espagnol Alberto Contador a annoncé lundi être atteint "d'un petit cancer du testicule gauche". Il est rentré en Italie "pour être opéré aussi vite que possible". Le Néerlandais Lars Boom (Astana), n'a pas pris le départ non plus, souffrant d'un refroidissement, Le premier acte du triptyque pyrénéen ne comporte que trois petites côtes de quatrième catégorie avant l'ascension finale, une longue montée de 15,3 kilomètres à 7,4% de moyenne qui commence au hameau de la Mouline, après le passage dans le village d'Arette, martyrisé en 1967 par une secousse sismique. La pente, irrégulière et sévère surtout dans ses 10 premiers kilomètres, franchit le col du Soudet à hauteur de la flamme rouge du dernier kilomètre et se prolonge jusqu'à l'arrivée, à l'altitude de 1610 mètres. La petite station de montagne, connue aussi pour ses gouffres profonds explorés par maintes expéditions de spéléologie, accueille le Tour pour la première fois de son histoire. A quelques encablures à peine de la frontière espagnole. L'arrivée à La Pierre-Saint-Martin est prévue vers 16h43 (14h43 GMT, prévision à 40 km/h de moyenne).

