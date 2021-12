PAU (AFP). Tour de France: un match atterndu Froome-Quintana

Au pied des Pyrénées, le Tour de France prend la forme d'un match attendu entre le Britannique Chris Froome et le Colombien Nairo Quintana, appelés à en découdre dans les prochaines arrivées au sommet, dès mardi à La Pierre-Saint-Martin, au lendemain du jour de repos à Pau. L'Italien Vincenzo Nibali et l'Espagnol Alberto Contador, autres favoris au départ, devront-ils se limiter au rôle d'arbitre ? Jusqu'à présent, Nibali n'a pu prendre du temps, comme il l'espérait, dans les neuf premiers jours de course. Contador, imprévisible, mystérieux, s'est surtout fait oublier. Mais ils sont loin d'être hors du jeu. A moins de 2 min 30 sec du maillot jaune pour Nibali, vainqueur sortant. A 1 min 03 sec seulement pour Contador, candidat au doublé Giro-Tour. L'un et l'autre sont deux attaquants dont la caractéristique première est de créer des ouvertures, de chambouler les scénarios préétablis. Le champion d'Italie, malchanceux en début de Tour, a faibli samedi dans l'arrivée à Mûr-de-Bretagne. L'Espagnol a plafonné lundi dernier au mur de Huy. Deux signes contrastant avec le parcours sans faute de Froome. "Le début de Tour a été extrêmement nerveux et stressant", argumente Nibali. "J'ai l'impression de ne pas avoir encore trouvé le bon coup de pédale. Mais je suis confiant". Contador tient un discours approchant. Avec la certitude que l'expérience des grands tours joue en sa faveur dans une course au parcours difficile, montagneux, aux temps de répit limités. - Aussi fort qu'en 2013 ? - Les chiffres placent Froome en position de force. Hormis au contre-la-montre d'Utrecht, l'Anglais a gagné ou fait match nul dans tous les temps chauds. Dans le vent de la Zélande (2e étape), au mur de Huy, sur les pavés de Cambrai, à Mûr-de-Bretagne (8e étape) et au contre-la-montre par équipes dimanche. A chaque fois, il a rappelé le Froome triomphateur du Tour 2013. Par sa puissance, sa détermination, sa volonté de courir à l'avant. Est-il aussi fort qu'en 2013 ? "J'aimerais bien le croire", répond-il d'un sourire. "Ce qui est sûr, c'est que j'ai deux années d'expérience en plus". Froome se félicite d'aborder la montagne et le triptyque pyrénéen avec deux arrivées au sommet (La Pierre-Saint-Martin mardi et le Plateau de Beille jeudi) en tête, même si le matelas de protection, 12 secondes sur l'Américain Tejay van Garderen, est mince. "Je vais pouvoir courir en défense", affirme-t-il. Peu convaincant. L'expérience (au Tour ou au Dauphiné) montre que le chef de file de la Sky, adepte de la méthode Armstrong, préfère chercher le KO dès la première étape de montagne, et la montée sèche de La Pierre-Saint-Martin favorise ses desseins. "Il va marquer le coup dès mardi", prévoit Thibaut Pinot, le 3e du Tour 2014 qui a vécu un début pénible et est préoccuppé par une douleur à un genou. Côté français, les regards se porteront aussi et surtout vers le duo formé de Jean-Christophe Péraud et Romain Bardet, désormais dans leur élément, et l'épatant néophyte Warren Barguil. - La durée pour Quintana - Quintana, lui, mise sur la durée, l'éprouvante troisième semaine qui attend les rescapés dans les Alpes. "C'est un coureur de fond", affirme-t-on dans son équipe, "il l'a montré en 2013". Le grimpeur des Andes, qui découvrait la course, avait terminé le Tour en trombe (2e du classement final). Pour prendre place dans la légende du Tour, en tant que premier Colombien vainqueur, il lui faut rester à distance raisonnable de Froome, déjà nanti d'une avance de 1 min 59 sec.

