Paris (AFP). Référendum grec: rencontre Hollande-Merkel lundi soir à Paris

François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel auront lundi soir à l'Elysée "un entretien suivi d'un dîner de travail pour évaluer les conséquences du référendum en Grèce", a annoncé dimanche la présidence française. Cette rencontre, organisée au lendemain du référendum, s?inscrit dans le cadre de la coopération permanente entre la France et l?Allemagne pour contribuer à une solution durable en Grèce", précise l'Elysée dans un communiqué. "L'entretien avec le président français et le dîner qui suivra seront consacrés à une analyse commune de la situation après le référendum grec et la poursuite de la coopération franco-allemande étroite sur ce sujet", a indiqué de son côté la chancellerie allemande. Selon de premiers sondages par téléphone dimanche en Grèce, le non au plan des créanciers l'emporterait au référendum initié par le gouvernement grec d'Alexis Tsipras. Le scrutin porte sur la dernière proposition de réformes formulée par les créanciers du pays (BCE, UE, FMI). Les résultats semblent néanmoins serrés. Un sondage de la chaîne Star donne au non une fourchette entre 49% et 54% contre 46 à 51% au oui. La chaîne Mega donne entre 49,5% et 53,5% au non et entre 46,5% et 50,5% pour le oui. Le gouvernement du Premier ministre de gauche radicale Alexis Tsipras a prôné le non.

