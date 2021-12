Paris (AFP). Grèce: Angela Merkel est arrivée à l'Élysée

La chancelière allemande Angela Merkel est arrivée lundi à 18H00 à l?Élysée pour un entretien, suivi d'un dîner de travail, avec François Hollande afin d'accorder la position du couple franco-allemand au lendemain de la victoire du non au référendum grec. La chancelière a été accueillie par le président français au pied des marches du perron de l?Élysée. Cette rencontre intervient à la veille d'un sommet de la zone euro à Bruxelles, après le vote des Grecs contre les propositions des créanciers du pays. Elle "s'inscrit dans le cadre de la coopération permanente entre la France et l?Allemagne pour contribuer à une solution durable en Grèce", a indiqué l?Élysée. Les deux dirigeants doivent faire une déclaration conjointe vers 19H15, avant le dîner. Avant cette réunion, M. Hollande et Mme Merkel ont consulté plusieurs dirigeants européens. Le président de la République s'est entretenu par téléphone avec le président grec Prokopis Pavlopoulos, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le Premier ministre belge Charles Michel, selon une source diplomatique. Dimanche, M. Hollande s'était également entretenu avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras, que Mme Merkel a eu à son tour ce lundi au téléphone.

