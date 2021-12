Paris (AFP). Hollande: La porte est ouverte aux discussions avec la Grèce

François Hollande a assuré lundi, à l'issue d'une rencontre avec Angela Merkel, que "la porte est ouverte aux discussions" avec la Grèce, au lendemain de la victoire du non au référendum, plaidant pour des propositions "sérieuses" du gouvernement Tsipras mais aussi pour "la solidarité". "Il y a urgence pour la Grèce, urgence pour l'Europe, c'est une question aussi de visibilité, de crédibilité et même de dignité", a insisté le président de la République, dans une courte déclaration à l'Elysée, avant de céder la parole à la chancelière allemande, encore plus brève. Après avoir assuré qu'ils respectaient tous deux "le vote des Grecs, parce que l'Europe, c'est la démocratie" et avaient "entendu le message de tous les partis démocratiques grecs, qui ont réaffirmé ensemble leur volonté que leur pays reste dans la zone euro", le chef de l'Etat français a déclaré que "la porte est ouverte aux discussions". "Et il revient maintenant au gouvernement d'Alexis Tsipras de faire des propositions sérieuses, crédibles () avec un programme qui donne de la durée, parce que la Grèce a besoin de durée dans la zone euro avec des règles stables -et c'est vrai aussi pour la zone euro", a-t-il souligné. Notant qu'il reviendra aux chefs d'Etat et de gouvernement de la zone euro mardi de "définir une position" à partir des propositions grecques, M. Hollande a jugé que l'Europe est face à cette responsabilité" et qu'"elle n'est pas qu'une construction économique, monétaire, financière, l'Europe, c'est un ensemble fondé sur des valeurs, des principes, une conception du monde fondée sur la liberté, sur l'ouverture aussi sur le respect". "Dans cette Europe, il y a place pour la solidarité () mais il y a aussi la responsabilité. C'est cet équilibre entre responsabilité et solidarité qui doit être notre ligne de conduite pour les jours qui viennent", a conclu le président de la République, en remerciant "encore Angela d'être venue" et en lui cédant la parole.

