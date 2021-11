Bakou (AFP). Jeux européens: Emilie Andéol en or chez les plus de 78 kg

Emilie Andéol a remporté sa 2e médaille d'or consécutive européenne en +78 kg dames lors des Jeux européens, comptant aussi pour l'Euro-2015 en judo, après avoir battu par ippon l'Allemande Jamin Kuelbs, samedi à Bakou. La Turque Belkis Kaya et l'Ukrainienne Svitlana Iaromka ont décroché le bronze. Andéol, médaillée de bronze aux Championnats du monde 2014, est la seule athlète tricolore à avoir décroché l'or sur les épreuves de judo à Bakou. Les judokas ont glané 6 médailles lors des 3 jours consacrés aux épreuves individuelles. Annabelle Euranie (-52 kg) et Loïc Korval (-66 kg) ont remporté l'argent et Clarisse Agbegnenou (-63 kg), Loïc Pietri (-81 kg) et Cyrille Maret (-100 kg) ont eu le bronze. Andéol, 27 ans, faisait son retour sur les tapis à Bakou après 3 mois d'absence. Elle a été opérée du genou gauche en avril.

