Budapest (AFP). Basket: la France simplement battue par plus forte à l'Euro dames

Pour la deuxième fois de suite, la France s'est inclinée en finale de l'Euro dames de basket, mais cette fois-ci, ce revers n'a pas été vécu comme un drame par les Bleues tant la Serbie leur a été supérieure (76-68), dimanche à Budapest. Les larmes avaient accompagné la défaite en finale face à l'Espagne (69-70), il y a deux ans à Orchies (Nord). Perdre devant leur public un match qui leur semblait promis avait été une cruelle désillusion pour les "Braqueuses". Là, les pleurs ont vite été étouffés. Les Bleues, mises au supplice par le talent pur et l'adresse des Serbes, ont bien compris qu'elles avaient été battues par meilleures qu'elles. Céline Dumerc, la capitaine courage, résumait bien la sensation générale : "Bien sûr que ce n'est pas forcément un sentiment de joie qui m'anime actuellement. Mais sincèrement, ce qu'a fait l'équipe de Serbie ce soir (dimanche), respect". "Elles ont été meilleures que nous", reconnaissait-elle. "Contre l'Espagne (en 2013, Ndlr), on a senti qu'on leur avait laissé. Là, vraiment, la Serbie est venue le chercher." "Caps" aurait pourtant eu des raisons de hurler sa rage après ce revers. Pour elle et trois autres des "Braqueuses" historiques, Sandrine Gruda, Isabelle Yacoubou et Endy Miyem, c'est la troisième défaite en finale, avec celle des JO-2012 à Londres. Le troisième titre européen de la France, après celui de 2001 et celui de 2009, qui fut le point de départ de la folle aventure des "Braqueuses", se fera encore attendre. Les Bleues retiendront tout de même qu'il s'agit de la huitième médaille européenne rapportée par le basket féminin français, avec l'or de 2001 et 2009 donc, l'argent de 1970, 1993, 1999 et 2013, et le bronze de 2011. - Ecole serbe - Parfaitement dirigées par Marina Maljkovic, la fille de l'illustre Bozidar, qui a remporté la bataille tactique avec Valérie Garnier, la Serbie est devenue le premier pays issu de l'ex-Yougoslavie à décrocher une médaille d'or dans une compétition internationale masculine ou féminine de basket. Son équipe messieurs avait été vice-championne d'Europe en 2009 et vice-championne du monde en 2014, mais son équipe féminine n'était encore jamais montée sur un podium. Cette nation née pour le basket a encore démontré qu'elle disposait d'une école magique. Les Serbes ont surclassé individuellement les Françaises, qui n'ont pas su trouver les clés collectives, en défense surtout, pour les contenir. Avec cette victoire, la Serbie est directement qualifiée pour les JO-2016 à Rio. La France devra en passer par un Tournoi de qualification olympique (TQO), comme l'Espagne (3e), le Bélarus (4e) et la Turquie (5e). Dans une ambiance loin d'être aussi hostile qu'annoncé, environ 500 Serbes seulement ayant pris place dans les gradins, la France a parfaitement lancé les débats, avec une Diandra Tchatchouang (15 points, 5 rebonds) très agressive en attaque (15-8, 5e). Gruda, d'un contre magistral sur Danielle Page, symbolisait la combativité défensive des Bleues. Il fallait bien cela pour contenir des Serbes qui recollaient grâce à une insolente adresse primée (15-15, 7e). - Failles défensives -

