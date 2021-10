Villeneuve-d'Ascq (AFP). Euro de basket: le bronze de l'orgueil pour les Français

Fouettés dans leur orgueil, les Français ont relevé la tête pour prendre la médaille de bronze de l'Euro en battant la Serbie 81 à 68, dimanche à Villeneuve-d'Ascq. Les Bleus perdent leur titre, mais décrochent quand même leur quatrième médaille internationale en cinq ans et leur troisième de suite à l'Euro. Après l'échec cruel face à l'Espagne en demie jeudi, ils ne voulaient pas quitter le tournoi sur une deuxième défaite, devant des supporteurs qui avaient de nouveau rempli le stade de Lille-Métropole. Pas toujours brillants en attaque, les Français ont compensé par une très grosse défense. C'est grâce à une succession de "stops" qu'ils ont fait la différence dans le troisième quart-temps en passant un 14-3 aux Serbes (58-44 à la fin du troisième quart-temps). Vincent Collet a ouvert plus largement son banc, ce qu'il s'était reproché de ne pas avoir fait contre les Espagnols. Evan Fournier en a profité pour retrouver de la confiance en attaque (15 points). Comme depuis le début du tournoi, c'est Nando De Colo qui a porté l'équipe avec 20 points et non Tony Parker, les 13 points la star, toujours pas au mieux, cachant un faible 3 sur 12 au tir. Les Serbes, intimidés par les grands bras de Rudy Gobert, aussi bon en défense (14 rebonds, 3 contres) qu'en attaque (15 points et plusieurs dunks), ont été dominés à l'intérieur, préférant "arroser" copieusement de loin (8 sur 31 à trois points). Ils ont été complètement lâchés par leur leader, le meneur Teodosic, transparent (3 points à 0 sur 9). Eux aussi restaient sur une cruelle déception en demi-finale face à la Lituanie mais n'avaient pas le public pour se redonner du courage. Les Bleus ont su éviter le fléchissement dans les dernières minutes qui leur avait été fatal en demie pour s'offrir une sortie sous les vivas et un peu de baume au c?ur en écoutant sur le podium une ultime Marseillaise entonnée par les spectateurs. Si l'Espagne remporte le titre dimanche soir, la France sera la seule équipe de l'Euro à n'avoir perdu qu'un seul match. Regrets éternels

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire