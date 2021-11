Le premier concert de Muse en France : en Normandie, en 1995 !

C'était bien avant leur premier concert parisien. Il y a 20 ans, en juin 1995, le groupe britannique Muse se produisait pour la toute première fois en terre française... en Normandie, à Cherbourg !

Le trio de rockeurs avait joué au Charleston, bar aujourd'hui disparu, devant quelques dizaines de personnes, dont de nombreux marins, plutôt intéressés par faire la fête qu'à écouter de la musique. "C'est une histoire assez connue parmi les fans de Muse", confirme Tristan, 23 ans, administrateur du fan club officiel de Muse en France :

Arrêtés par les douaniers

"L'organisateur du concert avait utilisé le van du groupe pour transporter 200.000 cigarettes et des bouteilles de vin de contrebande, direction l'Angleterre. Mais avant de repartir en Grande-Bretagne, la douane a procédé à un contrôle et trouvé le groupe entassé dans le fourgon parmi les marchandises". L'histoire raconte que le trio a dû verser 50 pounds (environ 70 euros) d'amende.

Tristan et le fan-club Muse-France sont parvenus à retrouver un spectateur de l'époque, "Sousous", connu pour ses captations audio des concerts de Muse partout dans le monde. A l'époque, il n'a pas conscience que devant lui se trouve son futur groupe préféré. Lorsqu'il rencontre Matthew Bellamy, des années plus tard, le chanteur est très surpris de retrouver un témoin de ce soir de 1995. "Quand je l’ai revu quelques mois plus tard à Bogota, Matt m’a reconnu et m’a salué par « Hey, the crazy french ».

Muse est repassé deux fois à Cherbourg, en 1997. Il aura fallu attendre 1999 pour voir le groupe jouer à Paris, puis devenir des superstars du rock.