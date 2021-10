La Serena (Chili) (AFP). Copa America: service minimum pour l'Uruguay

L'Uruguay a décroché samedi face au Paraguay (1-1) le point qui lui manquait pour atteindre les quarts de finale de la Copa America 2015, mais le tenant du titre s'est encore montré timoré en attaque. Il y a quatre ans, l'Uruguay et le Paraguay s'affrontaient en finale de la Copa America 2011 en Argentine: la Celeste s'était imposée 3 à 0 grâce à Luis Suarez et Diego Forlan, auteur d'un doublé. Suarez et Forlan ne sont pas au Chili, l'un parce qu'il finit de purger sa suspension pour avoir mordu Giorgio Chellini lors du Mondial-2014, l'autre parce qu'il a mis un terme à sa carrière internationale. Sans Suarez ni Forlan, la Celeste souffre, d'autant qu'Edinson Cavani continue d'être très discret. Elle a pourtant bien débuté son troisième match du groupe B en s'installant dans la moitié de terrain paraguayenne. Cette domination territoriale a été concrétisée à la 29e minute sur un corner: José Gimenez, le défenseur de l'Atletico Madrid, sautait plus haut que tout le monde et sa tête piquée trompait Justo Villar. Huit minutes plus tard, le même Gimenez, 20 ans, manquait de peu de doubler la marque, mais Villar détournait difficilement sa tête. Cavani récupérait le ballon, mais sa frappe de l'extérieur du pied frôlait le montant du but paraguayen. Le Paraguay, déjà qualifié avant le coup d'envoi après les résultats des matches du groupe A la veille, retrouvait alors ses esprits: juste avant le retour aux vestiaires, Lucas Barrios égalisait de la tête (45), son deuxième but du tournoi. Le rythme en seconde période s'est nettement ralenti, mais dans le temps additionnel, l'Uruguay a échappé au pire avec un tir de Roque Santa Cruz détourné en corner par Fernando Muslera. L'Uruguay, avec ses quatre points et seulement deux buts marqués, a atteint les quarts de finale: il devra encore patienter encore un peu pour connaître son adversaire qui pourrait bien être le Chili, très en vue à domicile.

