Santiago du Chili (AFP). Copa America: l'Uruguay n'a plus le choix

L'Uruguay, tenant du titre, doit battre le Paraguay samedi pour être sûr d'atteindre les quarts de finale de la Copa America 2015, mission plus ardue que celle de l'Argentine opposée à la Jamaïque dans le groupe B. Quatre ans après son 15e titre continental, l'Uruguay est en ballottage pour atteindre les quarts de finale et le Paraguay, son adversaire malheureux de la finale de la Copa 2011 (3-0), peut décider de son sort. Troisième du groupe, à un point de l'Argentine et du Paraguay (4 pts), la "Celeste" peut théoriquement atteindre les quarts avec quatre points et un nul, puisque les deux meilleurs 3e de la phase de poules poursuivront leur route. Mais aucun joueur de la "Celeste" ne veut jouer avec le feu et dépendre des résultats des autres groupes. "Le Paraguay est une équipe qui joue bien, qui a de la ressources comme elle l'a démontré durant la deuxième période de son match contre l'Argentine", a prévenu Fernando Muslera, le gardien uruguayen. Le Paraguay avait en effet surpris l'Argentine de Lionel Messi en effaçant un déficit de deux buts en deuxième période de leur match du premier tour (2-2). Avec deux équipes au style de jeu très similaire, ce duel s'annonce serré et musclé, même si l'Uruguay avait remporté largement la finale de la Copa 2011. "Les époques sont différentes, les équipes sont différentes", a balayé Muslera, pour éviter tout excès de confiance parmi ses coéquipiers. - Godin suspendu - L'Uruguay est notamment privé de son joueur-vedette Luis Suarez qui avait inscrit trois buts lors de la Copa 2011 et remporté le trophée de meilleur joueur du tournoi. En son absence --il finit de purger sa suspension pour avoir mordu un adversaire lors du Mondial-2014--, l'attaque uruguayenne souffre, à l'image d'Edinson Cavani, très discret jusque là. Autre motif d'inquiétude pour le sélectionneur Oscar Tabarez, l'absence de son capitaine Diego Godin qui purge une suspension d'un match pour accumulation de cartons jaunes. Le Paraguay ne se considère pas pour autant comme le grand favori de ce duel. "Cela va être une rencontre au rythme très élevé comme le sont toujours nos confrontations et comme c'est le cas de chaque match depuis le début de ce tournoi", a estimé Raul Bobadilla, l'attaquant "guarani" d'Ausgbourg. Sur le papier, l'Argentine de Messi, vice-championne du monde 2014, doit facilement décrocher son billet pour les quarts de finale. Elle doit battre la Jamaïque qui, pour sa première participation à une Copa America en tant qu'invité, pointe à la dernière place du groupe après deux défaites, à chaque fois sur le score de 1-0. "Il ne faut pas croire que cela sera un match facile, la Jamaïque est un adversaire difficile. Beaucoup de ses joueurs jouent dans des championnats relevés", a commenté diplomatiquement Pablo Zabaleta, pour rester poli vis à vis de la 65e nation au rang Fifa, à 62 places derrière l'Argentine.

