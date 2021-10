Viña del Mar (Chili) (AFP). Copa America: la Jamaïque fait douter l'Argentine

La Jamaïque a fait trembler jusqu'à la dernière minute l'Argentine, qui n'a pas su concrétiser sa nette domination de la première période et a dû se contenter d'une courte victoire 1 à 0, samedi à Vina del Mar. Objectif atteint pour l'Argentine et Lionel Messi qui ont terminé à la première place du groupe B avec sept points. Mais ce dernier match de poule, a priori contre l'adversaire le plus faible du tournoi, 65e au classement mondial, n'a pas permis à l'Albiceleste de se rassurer, notamment en attaque où elle aligne pourtant quelques uns des meilleurs joueurs du monde. Préféré à Sergio Agüero, Gonzalo Higuain a pourtant bien débuté la rencontre avec une première occasion dès la 3e minute. Son entente avec Angel di Maria s'annonçait prometteuse et débouchait sur un but dès la onzième minute avec un tir en pivot de l'attaquant de Naples qui trompait Dwayne Miller. A la 22e min, Di Maria voyait son tir piqué s'écraser sur la transversale, puis le milieu offensif de Manchester United, alerté par Messi, prenait le meilleur sur le gardien sorti à sa rencontre, mais un défenseur jamaïcain empêchait le ballon de rentrer dans le but vide (32e min). De retour des vestiaires, l'Argentine reprenait son siège du but jamaïcain, mais di Maria trouvait pour la seconde fois la transversale (52e min) et Messi, qui disputait son 100e match en sélection, voyait son lob détourné du bout du gant par Miller (56e min). A partir de l'heure de jeu, la Jamaïque prenait l'ascendant et malmenait une défense argentine soudain fébrile. Deshorn Brown, qui évolue dans le Championnat de Norvège, a même eu au bout du pied le ballon de l'égalisation (67e min), mais l'Argentine a réussi à conserver son avantage. Le sélectionneur argentin Gerardo Martino, relégué en tribunes après son exclusion contre l'Uruguay, a expliqué les difficultés de son équipe par la fatigue. "Notre première période était bonne, on a marqué vite et on a eu cinq-six occasions de but, mais en seconde période, c'est devenu plus difficile", a-t-il reconnu. "Les six jours de repos (jusqu'au quart de finale) vont nous faire du bien", a insisté "Tata" Martino. L'Argentine doit encore attendre les résultats des derniers matches du groupe C dimanche pour connaître son adversaire: dans le pire des cas, ce pourrait être le Brésil.

