Concepción (Chili) (AFP). Copa America: l'Argentine affrontera le Chili en finale

L'Argentine et Lionel Messi ont envoyé un message sans équivoque au Chili, son adversaire de la finale de la Copa America 2015, en écrasant le Paraguay 6 à 1 (mi-temps: 2-0), mardi à Concepcion. Un an après avoir atteint, et perdu, la finale de la Coupe du monde 2014 (1-0 face à l'Allemagne), l'Argentine va disputer une seconde finale et tenter samedi à Santiago de mettre fin à une période de vingt-deux années sans trophée. Le Chili qui n'a jamais remporté la compétition-reine du football sud-américain créée en 1916, aura derrière lui 45.000 spectateurs déchaînés et tout un pays, mais cet avantage pourrait être insuffisant face à un Messi au sommet de son art. "On a atteint notre premier objectif qui était d'aller en finale, mais il faut maintenant gagner cette finale", a martelé le milieu offensif du FC Barcelone. Le capitaine de l'Albiceleste n'a pas marqué lors de cette demi-finale à sens unique, mais il a enchaîné les ouvertures lumineuses, distillé les passes décisives et écoeuré les défenseurs paraguayens pendant 90 minutes. Sous sa direction, l'Argentine n'a pas fait de détails face au Paraguay qui avait pourtant créé la sensation en quart de finale face au Brésil (1-1, 4 tirs au but à 3). Elle a pris l'avantage dès la 15e minute par Marcos Rojo à la réception d'un coup franc de Messi: malgré deux défenseurs, Rojo a fusillé Justo Villar. Messi est encore à l'origine du deuxième but avec une passe parfaitement dosée pour Javier Pastore, l'attaquant du Paris SG, qui réalise une excellente Copa 2015 (27). Mais le Paraguay, qui avait perdu rapidement Derlis Gonzalez et son capitaine Roque Santa Cruz sur blessure, s'est rebellé. - Premier trophée depuis la Copa 1993? - Lucas Barrios a profité d'un mauvais renvoi de la défense argentine, léthargique, pour réduire le score juste avant le retour aux vestiaires d'une superbe frappe de 20 m (43). L'Argentine et le Paraguay s'étaient déjà rencontrés lors de ce tournoi, un match de poule qui s'était soldé sur un 2-2 alors que l'Albiceleste avait rallié les vestiaires avec deux buts d'avance. Il n'y a pas eu de scénario similaire cette fois et le doute n'a guère eu le temps de s'installer dans le camp argentin: Angel di Maria a marqué coup sur coup deux buts (47, 53) et assommé définitivement le Paraguay. Sur un centre impeccable de Messi, Sergio Agüero a porté le score à 5-1 à la 80e minute, puis trois minutes plus tard, Gonzalo Higuain, à peine entré en jeu, a ajouté un sixième et dernier but. "On savait que si on marquait rapidement, on allait avoir plus d'espaces, on a continué à jouer de la même façon pendant tout le match", s'est réjoui Messi qui espére offrir à son pays son premier trophée depuis la Copa 1993. Le Paraguay n'a pas réédité son exploit de la précédente Copa, en 2011, dont il avait atteint la finale avant de s'effondrer dans leur dernier duel face à l'Uruguay (3-0). "C'est une défaite difficile à accepter, on vaut mieux que ce match, mais on était fatigués avec seulement deux jours de repos (après le quart de finale contre le Brésil samedi, NDLR) et l'Argentine a très bien joué", a relevé Lucas Barrios. Le Paraguay peut se consoler avec la 3e place qu'il jouera contre le Pérou vendredi, à la veille d'une finale explosive entre les deux équipes les plus séduisantes et offensives du tournoi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire