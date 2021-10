La Serena (Chili) (AFP). Copa America: l'Uruguay arrache son billet pour les quarts

L'Uruguay, tenant du titre, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Copa America en faisant match nul 1-1 (mi-temps: 1-1) avec le Paraguay samedi à La Serena. L'Uruguay, avec quatre points, est assuré d'être l'un des deux meilleurs 3e, retenus pour les quarts de finale. La Celeste a bien débuté la rencontre et a concrétisé sa domination territoriale par José Gimenez, auteur d'une tête imparable sur un corner (29e min). Les Uruguayens auraient pu doubler la marque à la 37e min sur une nouvelle tête de Gimenez repoussée difficilement par Justo Villar. Edinson Cavani récupérait le ballon mais ratait de peu le cadre. Le Paraguay, déjà qualifié avant le coup d'envoi après les résultats des matches du groupe A la veille, a retrouvé ses esprits et égalisé par Lucas Barrios de la tête (45), son deuxième but du tournoi. Le rythme en seconde période s'est nettement ralenti, mais dans le temps additionnel, l'Uruguay a échappé au pire avec un tir de Roque Santa Cruz détourné en corner par Fernando Muslera. Buts Uruguay: Gimenez (29) Paraguay: Barrios (45)

