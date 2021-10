Une opération de lutte contre les cambriolages menée à Mont-Saint-Aignan

22 policiers de sécurité publique et sept policiers municipaux de Bois-Guillaume et Mont-Saint-Aignan étaient mobilisés ce mercredi 17 juin entre 15h et 16h rue du Mont-aux-Malades à Mont-Saint-Aignan et route de Neufchâtel à Bois-Guillaume. Une réquisition du Procureur de la République permettait l'ouverture des coffres des véhicules interpellés.

Pendant ce temps, une patrouille de prévention des vulnérabilités distribuait des flyers dans les boîtes à lettres des domiciles dont les fenêtres étaient laissées ouvertes en l'absence d'habitant, dans le but d'attirer leur attention sur les risques encourus.