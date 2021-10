Rio de Janeiro (AFP). Gilberto Gil et Caetano Veloso : le yin et le yang de la musique brésilienne

L'un est zen, l'autre angoissé. L'un adore dormir, pour l'autre c'est un enfer. Le premier a les mains glacées avant d'entrer en scène, l'autre reste calme. Ils ont 72 ans et la musique est leur vie. Gilberto Gil et Caetano Veloso entament une tournée le 25 juin en Europe qui célèbre 50 ans de leur amitié. Ces deux monstres sacrés de la musique populaire brésilienne, fondateurs du mouvement libertaire "Tropicalismo", exilés sous la dictature, ont confié dans un entretien à l'AFP que donner un concert à 70 ans est bien différent de le faire à 30 ans. Ils chanteront notamment dans quatre villes françaises : Vienne, Paris, Marseille et Marcillac (http://www.gilbertogil.com.br/sec_agenda.php). QUESTION : Vous avez encore le trac avant de monter sur scène ? GILBERTO GIL : Moi je suis encore plus nerveux qu'avant. Mes mains deviennent glacées. Et parfois, j'ai même un peu de tachycardie. Mais la personne avec qui je me sens le mieux sur scène, c'est lui, Caetano. CAETANO VELOSO : Ca me fait rire, parce que pour moi c'est tout le contraire Je ne me sens pas nerveux. QUESTION : On vous considère presque frères. En quoi êtes-vous plus semblables ou plus différents ? GG : Nous sommes réellement très différents. Nos goûts sont semblables, nous avons une formation musicale marquée par des influences semblables, mais nous sommes deux personnalités () Il est Lion , je suis Cancer. L'intérêt pour la Bossa Nova nous a rapprochés. CV : (Rires) Moi je ne fais pas de yoga, je ne crois pas en l'astrologie. Je pense que nous sommes plus différents que semblables. Mais nous sommes très unis par la vie et par la musique. Nous nous sommes rencontrés en 1963, et la première fois que je l'ai vu, il chantait à la télévision à Bahia. Un ami nous a présentés. QUESTION : Vous êtes de la génération "sexe drogues et rock en roll". Vous en avez la nostalgie ? CV : C'est la nostalgie de la jeunesse et d'être jeune. Etre jeune c'est un avantage immédiat. C'est la joie d'un corps jeune. GG : Que le vieux n'a plus! (rires) CV : (rires) Mais une personne traverse l'enfance, l'adolescence et la vieillesse et tout éveille la curiosité. Je sens pour tout une grande curiosité. GG : L'âge m'a donné la possibilité de ne plus me projeter dans les expectatives et les envies, des choses marquées par l'avenir, l'horizon. Je suis tranquille en-deçà de l?horizon. QUESTION : Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait que vous aimeriez faire ? CV : Gil a réalisé des choses musicales merveilleuses, pas moi. Je veux faire des choses que je trouve vraiment géniales. J'ai envie de faire des films, mais c'est un domaine qui demande justement plus de jeunesse que pour faire des chansons. GG : J'adore la peinture, la littérature, le cinéma mais je ne pourrais rien faire d'autre (que la musique). Peut-être de la poésie ou de la philosophie. Je pense même écrire des essais philosophiques.

