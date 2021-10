Berlin (AFP). Coronavirus Mers : décès d'un Allemand, 1er cas mortel en Europe en 2015

Les autorités sanitaires ont annoncé mardi le décès d'un Allemand de 65 ans "des suites" d'une contamination par le coronavirus Mers, premier cas mortel de l'année lié à cette maladie en Europe où le risque demeure "bas". Le patient allemand est mort le 6 juin dans un hôpital d'Ostercappeln (ouest) d'une maladie des poumons consécutive à l'action du virus Mers, a précisé le ministère régional de la Santé de Basse-Saxe, dans un communiqué. Le sexagénaire était revenu en février d'un séjour aux Emirats arabes unis. C'est là qu'il a "probablement" contracté ce virus, en visitant un marché aux animaux où il a vraisemblablement été en contact avec des dromadaires, connus pour être porteurs du Mers, selon le ministère. La péninsule arabique constitue le principal foyer de la maladie, avec plus de 950 personnes contaminées et 412 décès depuis 2012 en Arabie Saoudite. Mais l'épidémie a aussi fait 19 morts en Corée du Sud, depuis qu'un premier patient a été diagnostiqué porteur du virus dans ce pays le 20 mai à son retour d'un voyage en Arabie saoudite. Les autorités de Séoul ont demandé à la population de ne pas céder à la peur, mettant en avant une diminution du nombre des nouvelles contaminations. - Le risque est "bas" - La mort de cet Allemand est la première liée au Mers en Europe en 2015, mais "ne change pas notre évaluation des risques pour l'Europe", a indiqué à l'AFP Romit Jain, porte-parole du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, une agence européenne ayant son siège à Stockholm. Selon lui, le risque créé en Europe par le virus "est bas". Même si des cas d'importation du Mers demeurent possibles, "le risque d'une transmission entre humains demeure très bas", a-t-il déclaré. Le patient allemand avait été hospitalisé à Osnabrück (ouest) où il avait été placé en quarantaine. Il avait pu sortir de l'hôpital "mi-mai" après avoir surmonté l'infection et avait été transféré à Ostercappeln. Par la suite, il a contracté une autre maladie des poumons dont il est finalement mort, selon le ministère régional de la Santé. Les quelque 200 personnes avec lesquelles il avait été en contact ont subi des tests et aucune n'a été contaminée, toujours selon le ministère, qui a écarté tout danger de contagion en Allemagne. Il s'agit du deuxième décès lié au Mers dans ce pays, après la mort en mars 2013 à Munich (sud) d'un homme de 73 ans originaire des Emirats arabes unis. Un troisième patient, hospitalisé à Essen (ouest), avait survécu. Il n'existe aucun vaccin ou traitement pour ce virus apparu en 2012 et qui appartient à la même famille que le Sras. Le Mers provoque notamment un symptôme de pneumonie aiguë et s'accompagne d'un taux de mortalité d'environ 35%, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Outre la péninsule arabique, la Corée du Sud et l'Allemagne, des cas de personnes contaminées par le Mers ont été enregistrés aux Etats-Unis, en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Turquie. L'OMS a convoqué mardi son comité d'urgence afin de déterminer si cette maladie "constitue une urgence de santé publique de portée internationale", selon un porte-parole. Les résultats de cette réunion devraient être connus mercredi.

