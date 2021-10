Berlin (AFP). Décès d'un Allemand des suites d'une infection par le coronavirus Mers

Un Allemand de 65 ans est décédé "des suites" d'une infection par le coronavirus Mers (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) qu'il avait contracté en février lors d'un voyage dans la péninsule arabique, ont annoncé mardi les autorités sanitaires allemandes. L'homme est décédé le 6 juin dans un hôpital d'Ostercappeln (ouest) d'une maladie des poumons consécutive à l'infection, a précisé le ministère régional de la Santé de Basse-Saxe, dans un communiqué. L'homme était revenu en février d'un voyage dans la péninsule arabique où il avait "probablement" contracté le virus Mers en visitant un marché aux animaux, selon le ministère. A son retour, il avait été hospitalisé dans un hôpital d'Osnabrück (ouest) où il avait été placé en quarantaine et avait surmonté son infection. Par la suite, il a contracté une autre maladie des poumons dont il est finalement décédé, selon la même source. Les quelque 200 personnes avec lesquelles il avait été en contact ont subi des tests et aucune n'a été contaminée, a précisé le ministère. En Arabie saoudite, plus de 950 personnes ont été contaminées depuis 2012 et 412 sont décédées. En Corée du Sud, 19 personnes sont mortes, 154 ont été contaminées, dont 17 ont été déclarées guéries. Samedi, un Sud-Coréen avait été hospitalisé d'urgence à Bratislava pour une suspicion de Mers mais les examens ont permis d'exclure cette hypothèse, a indiqué lundi le ministère slovaque de la Santé. Il n'existe aucun vaccin ou traitement pour ce virus, qui présente un taux de mortalité d'environ 35%, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

