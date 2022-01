Séoul (AFP). Coronavirus Mers: la Corée du Sud annonce la fin de l'épidémie

La Corée du Sud a annoncé mardi la fin de l'épidémie de coronavirus Mers qui a fait 36 morts et gravement affecté tourisme et consommation dans la quatrième économie asiatique. Au cours d'un conseil restreint à Séoul, le Premier ministre Hwang Kyo-Ahn a solennellement déclaré que la menace épidémique était écartée. "Après avoir évalué la situation, le personnel médical et le gouvernent jugent que la population n'a plus à s'inquiéter", a-t-il dit. "Je demande au public d'oublier toute préoccupation concernant le Mers et de reprendre ses activités quotidiennes, y compris ses activités économiques, culturelles, sportives et scolaires", a ajouté le chef du gouvernement. En Corée du Sud, 36 personnes sont mortes et 186 ont été contaminées par ce syndrome respiratoire du Moyen-Orient contre lequel il n'existe ni traitement ni vaccin. L'épidémie a pesé sur la croissance, mettant un coup de frein à la consommation. Les commerces, parmi lesquels les centres commerciaux, les restaurants et les cinémas ont relevé une forte baisse des ventes avec de plus en plus de Coréens qui cherchaient à éviter les lieux publics. Le gouvernement avait récemment annoncé une aide de 22.000 milliards de wons (17,8 milliards d'euros) pour redynamiser l'économie, et la banque centrale a maintenu son taux d'intérêt au niveau exceptionnellement bas d'1,5%. Le secteur du tourisme a été particulièrement touché, avec une baisse de 40% du nombre de visiteurs sur le mois de juin, comparé à juin 2014, et 60% de baisse sur les deux premières semaines de juillet. Séoul prévoit de dépenser plus de 30 milliards de won en campagnes de publicité pour attirer les touristes, comprenant des voyages cadeau et de grands concerts de stars de la K-pop, a assuré le vice-ministre au Tourisme Kim Chong aux journalistes étrangers, la semaine dernière. "Nous souhaitons tout particulièrement voir revenir les touristes chinois", a déclaré M. Kim. Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient est un virus plus mortifère mais moins contagieux que celui du Sras, ou syndrome respiratoire aigu sévère, qui avait fait près de 800 morts dans le monde en 2003. A l'échelle mondiale, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recense 1.368 cas confirmés en laboratoire depuis septembre 2012, dont au moins 490 mortels. La grande majorité des décès ont été enregistrés en Arabie saoudite. En juin, un Allemand de 65 ans est décédé des suites d'une infection par le coronavirus Mers qu'il avait contracté lors d'un voyage dans la péninsule arabique. Il n'existe aucun vaccin ou traitement spécifique pour ce coronavirus qui présente un taux de mortalité d'environ 35%, selon l'OMS.

