Mondeville : Mme le maire défend son bilan

"C’est le jeu de la démocratie d’avoir une opposition", indique aujourd’hui cette dernière. Pour autant, ce changement ne l’effraie pas. "Je ne suis pas en campagne. Je suis au travail".

Et la jeune maire de défendre son bilan : "En trois ans, nous avons obtenu des autorisations pour la création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de 102 lits et d’un nouveau collège. Nous avons quasiment achevé la rénovation du centre-ville et le maintien des commerces n’était pas gagné. Nous avons fait évoluer les amplitudes de la halte-garderie et réactualiser l’offre du CCAS, revoir les équipements sportifs : il fallait complètement réhabiliter le stade Pierre Lafond très abîmé.

Nous avons aussi dû réaliser un travail de fourmi sur le logement. Il faut être à l’affût de tout ce qui peut se vendre comme parcelle pour engager de petites opérations immobilières. Et puis, nous avons obtenu de Carrefour, la résorption de la friche Mondeville 1. C’est un investissement de presque 60 millions d’euros".