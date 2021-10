Basket : Mondeville veut rester ambitieux

L'homme fort du club bas-normand a tenu une conférence de presse destinée à "rassurer" supporters et observateurs dans un contexte très troublé. "L'USO Mondeville est un club en parfaite santé, aussi bien dans le domaine financier que du point de vue des structures, a martelé Daniel Dufour. Le club est en progression constante avec 10% de licenciés en plus la saison dernière, 25 équipes en compétition dont une en Ligue féminine et aucun départ de dirigeant majeur."

Malgré les discours, la situation de Mondeville peut susciter une réelle inquiétude en raison de la forte diminution de son budget, passé de 1,7 million d'euros à 1,4. Le départ du partenaire principal Thierry Godfroy pour des "divergences de vues sur l'avenir du club" a pesé lourd dans les finances, et donc dans la composition du prochain effectif. Mondeville n'aura que sept professionnelles la saison prochaine – contre dix actuellement – et certaines ont tout à prouver en Ligue féminine.

Paris sur l'avenir

Seule Sandra Dijon, future capitaine de l'équipe, connaît parfaitement le haut niveau français. A 37 ans, elle apportera son expérience et son savoir-faire au poste de pivot. Elle sera épaulée par Oumou Touré, "meilleure joueuse de Ligue 2" d'après Romain L'Hermitte. La jeune femme tournait à 18,5 points et 12 rebonds la saison dernière avec Pleyber-Christ. La raquette sera complétée par l'Américaine Courtney Hurt, auréolée d'un titre de meilleure scoreuse en Israël. Enfin, Julie Vanloo se chargera de la mène du haut de ses 20 ans.

"Tout le monde me parle de paris avec ces joueuses mais ce n'est pas spécialement le cas, estime Romain L'Hermitte. Sur le papier, cette équipe a de la gueule. Il faut avant tout créer un vrai groupe solidaire. Je suis confiant." A priori, Mondeville ne pourra viser que le maintien avec cette formation renouvelée en grande partie. Daniel Dufour, pourtant, voit plus loin. "On a l'effectif pour jouer un rôle intéressant en Ligue féminine. Il y a un mélange d'expérience et de jeunesse, on a bâti une équipe complémentaire."