Basket : Mondeville a pris du retard

Candidates légitimes et attendues au Top 4, les filles d'Hervé Coudray sont neuvièmes après trois mois de compétition et une dernière défaite douloureuse à domicile devant le Hainaut Basket, mercredi 19 décembre (57-62).

Mondeville n’est jamais parvenu à trouver la solution face à la défense en zone imposée par son adversaire, venu à six joueuses seulement. "On n’a pas fait les efforts qu’on devait faire, en défense d’abord, pestait Hervé Coudray à l’issue de la rencontre. On a perdu nos duels, on a passé notre temps à courir après la balle, on n’a pas été suffisamment agressif. En attaque, on a été très brouillon dans notre basket. On n’a pas joué en équipe."

Faire le plein à la maison

Plus déterminées, les Hennuyères n’ont vraiment pas volé leur victoire. Elles sont pourtant dernières du classement. Ce revers, le deuxième de la saison à domicile, a transformé la première moitié de saison des Mondevillaises de moyenne à décevante. L’USOM est à trois victoires de la quatrième place qualificative pour les demi-finales du championnat. Un gouffre, quasiment.

"Il va falloir changer notre fusil d’épaule si jamais on n’est pas capable de jouer mieux que ça, c’est sûr, fulmine Hervé Coudray. Il ne va pas falloir perdre beaucoup de matchs au retour. Il va falloir faire le plein à domicile et aller chercher plusieurs victoires à l’extérieur." Avec déjà huit défaites au compteur, Mondeville est aussi loin de la quatrième place que de la dernière.

La faute à quoi ? A l’effet de surprise qui ne fonctionne plus, à moins d’intensité défensive, et surtout aux blessures qui ont frappé l’effectif. Touty Gandega, victime d’une rupture des ligaments croisés pendant la préparation estivale, n’a jamais été remplacée par Binta Drammeh, qui pourrait même quitter prématurément les rangs bas-normands. Aminata Konaté (épaule) est elle aussi sur le flanc, tandis que Mima Coulibaly (fracture de la pommette) est contrainte de jouer avec un masque imposant et gênant. "On est en difficulté en championnat, concède Ingrid Tanqueray. Il faut aborder 2013 d’une autre façon."