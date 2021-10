Le Mans (AFP). 24 Heures du Mans: la Porsche du Suisse Neel Jani en pole position

La Porsche 919 Hybrid du Suisse Neel Jani, du Français Romain Dumas et de l'Allemand Marc Lieb partira en pole position samedi à 15h00 locales pour la 83e édition des 24 Heures du Mans automobiles. C'est la première fois depuis Jo Siffert en 1968, dans une Porsche 908, qu'un pilote suisse signe la pole position des 24 Heures: un chrono record de 3 min 16 sec 887/1000 réalisé mercredi soir par Jani et qui a finalement tenu jusqu'à jeudi minuit. C'est toutefois un Français, Romain Dumas, vainqueur au Mans en 2010, dans une Audi, qui prendra le départ de la course en tête du peloton, samedi à 15H00 locales, sous les yeux du président de la République François Hollande. Dans une course de 24 heures, cela ne confère qu'un avantage symbolique. Les deux séances d'essais de jeudi n'ont que peu modifié les premières lignes de la grille de départ, malgré de bonnes conditions climatiques, avec un temps sec. Les deux voitures-soeurs de la Porsche de Jani, les N. 17 et N. 19, complètent le trio de tête, confirmant la domination affichée par le constructeur allemand depuis la journée-test, fin mai. "1, 2, 3 pour Porsche c'est incroyable. Pour nous la N.18, la pole position et le record, c'est incroyable, mais c'est pas si important. Ce qui est important c'est la course", a réagi Jani sur le coup de minuit. Derrière elles, les trois Audi ont aussi réalisé un tir groupé. Au cours de la première séance de la journée - tronquée après une sortie de route de la Corvette N.63, très endommagée, mais dont le pilote danois Jan Magnussen est ressorti par ses propres moyens -, l'Allemand André Lotterer avait été le seul pilote du Top 8 à améliorer le temps de sa voiture, l'Audi N.7 tenante du titre, en 3:20.561. Cela lui a permis de dépasser l'Audi N.9 et de prendre donc la 5e place derrière l'Audi N.8. Les Toyota sont restées en retrait aux 7e et 8e places, réalisant des temps de 3:23.543 et 3:23.767, inférieurs à l'année dernière quand Kazuki Nakajima avait pris la pole en 3:21.789. Le constructeur japonais a clairement opté pour la fiabilité au détriment de la performance, pour espérer remporter dimanche sa première victoire dans la plus grande course d'endurance au monde. Derrière elles, on trouve les deux Rebellion à moteur AER non-hybride. Le proto suisse N.13, piloté par l'Autrichien Dominik Kraihamer, a établi la vitesse de pointe la plus élevée de cette édition 2015, à 339,1 km/h dans la fameuse ligne droite des Hunaudières. Quant aux Nissan GT-R Nismo, qui font leur grand retour en endurance cette année au Mans, elles ont continué à grappiller un peu de temps. Si elles restent très loin des meilleurs chronos, elles ont cependant bien progressé depuis la journée-test. La Japonaise N.23 a signé un 3:38.468 et la N.22 un 3:38.468, ce qui est très encourageant pour une voiture débutante. Dans la catégorie LMP2, c'est l'Oreca N.47 de Nicolas Lapierre, l'ancien pilote Toyota, qui a signé le meilleur temps en 3:38.042. En GTE Pro, l'Aston Martin du trio Rees-Stanaway-MacDowell s'est montré la plus rapide de sa catégorie. Rendez-vous samedi à 15H00.

