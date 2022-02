Paris (AFP). F1: le Pr Saillant dément des propos de Streiff sur Schumacher

Le Professeur Gérard Saillant, président de la Commission médicale de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), a démenti auprès de l'AFP dimanche avoir donné récemment des informations à l'ex-pilote Philippe Streiff sur l'état de santé de Michael Schumacher. "Schumacher commence à reconnaître les siens", a titré dimanche le quotidien Le Parisien, un an après l'accident de ski du septuple champion du monde de F1, le 29 décembre dans la station savoyarde de Méribel. Dans le journal français, Streiff affirme avoir eu des informations sur Schumacher "en grande partie grâce au Pr Saillant". Et l'ancien pilote de F1, gravement accidenté en 1989, explique que Schumacher, 45 ans, "est conscient. Mais il n'a toujours pas retrouvé l'usage de la parole, et communique avec les yeux. Il commence tout de même à reconnaître les siens, sa femme et ses enfants, mais il a de gros problèmes de mémoire". "Depuis un an, je n'ai jamais eu le moindre contact, verbal, écrit ou physique avec Philippe Streiff", a affirmé le Pr Saillant, via un porte-parole de la FIA, interrogé par l'AFP. "Il est à noter que Philippe Streiff est coutumier du fait puisqu'il avait déjà fait des déclarations à Grenoble, en me citant, quelques jours après l'accident de Michael (Schumacher)", a ajouté le Pr Saillant. Le Pr Saillant est l'un des membres fondateurs de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), basé à Paris, avec Michael Schumacher, le réalisateur Luc Besson et le président de la FIA, Jean Todt. Il a passé plusieurs jours au chevet de "Schumi" au CHU de Grenoble, après son accident de ski. "Depuis un an, jamais la famille ou les vrais amis de Michael n'ont communiqué en dehors des communiqués de Sabine (Kehm, la porte-parole officielle de la famille Schumacher, ndlr)", a souligné le Pr Saillant. "N'importe quel journaliste peut témoigner que depuis un an j'ai refusé systématiquement toute interview ou émission de télévision." Enfin, "Philippe Streiff ne travaille absolument pas avec l'ICM", a relevé le Pr Saillant. Il a aussi affirmé que "ce qui est vrai pour Michael Schumacher est vrai aussi pour Jules Bianchi", en faisant allusion aux déclarations de Streiff sur le pilote français de 25 ans, accidenté début octobre au GP du Japon, sur le circuit de Suzuka, et toujours dans un état "critique mais stable" à l'hôpital de Nice. Streiff, pilote de F1 de 1984 à 1989, a disputé 53 GP de F1, montant une fois sur le podium. Il est tétraplégique, et très engagé dans la défense des handicapés, depuis un grave accident lors d'essais privés sur le circuit de Jacarapegua, le 15 mars 1989 à Rio de Janeiro (Brésil). Il diffuse régulièrement des informations à certains médias sur les états de santé de Schumacher et Bianchi, alors même que le secret médical autour des deux pilotes est très bien gardé, volontairement, par leurs familles respectives.

