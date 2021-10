Sotchi (Russie) (AFP). GP de Russie - Essais libres 1: Rosberg meilleur temps

L'Allemand Nico Rosberg (Mercedes) a signé le meilleur temps de la 1re séance d'essais libres du premier Grand Prix de Russie de Formule 1, vendredi matin sur l'Autodrome de Sotchi. Comme si la F1 sortait d'un cauchemar conclu par l'accident dramatique de Jules Bianchi, dimanche dernier au GP du Japon, cette séance s'est déroulée dans des conditions idylliques, au soleil, sur ce circuit de 5,8 km tracé au coeur du Parc Olympique des derniers Jeux d'Hiver. Rosberg a bouclé 29 tours en pneus "medium", le meilleur en 1 min 42 sec 311/1000, soit 65 millièmes de mieux que son coéquipier britannique Lewis Hamilton, qui vient d'enchaîner trois victoires d'affilée (Monza, Singapour, Suzuka) et de lui reprendre les commandes du championnat pilotes, avec 10 points d'avance sur lui. Dans le stand de l'écurie Marussia, une voiture portant le numéro de course de Bianchi est restée immobile pendant toute la séance, et pour cause. Dans son GP à domicile, la petite écurie anglo-russe a finalement décidé de n'aligner qu'une seule monoplace, pilotée par l'Anglais Max Chilton. - 'Une marque de respect' - Cette décision est "une marque de respect" pour Bianchi, toujours hospitalisé au Japon, et constitue "la mesure la plus appropriée dans les circonstances difficiles de ce week-end", a expliqué Marussia dans un communiqué. Juste derrière les deux Flèches d'Argent, à moins de deux dixièmes de Rosberg, Jenson Button a réussi à hisser sa McLaren au 3e rang provisoire, devant la Ferrari de Fernando Alonso. "Ce week-end, je cours pour Jules, pas pour Ferrari", disait Alonso jeudi. Il a été le premier sur la piste, vendredi matin, avec sur la carrosserie de sa monoplace rouge un #ForzaJules bien visible. "On aurait aimé ne pas commencer ce week-end dans ces circonstances", a dit Bernie Ecclestone, interrogé par la Chaîne TV Canal Plus. "Mais on se sent encore plus comme une famille quand ce genre de chose arrive. Il va y avoir une enquête et on va attendre. Ca ne changera pas ce qui s'est passé", a ajouté le grand manitou de la F1. Pour les débuts officiels de la F1 en Russie, deux pilotes russes ont roulé, Daniil Kvyat (Toro Rosso), le futur pilote Red Bull, et un petit nouveau, Sergey Sirotkin, dans la Sauber habituellement pilotée par Esteban Gutiérrez. Un autre réserviste, l'Espagnol Roberto Merhi, a retrouvé le volant d'une Caterham, celle de Kamui Kobayashi, mais juste pour cette séance. Le Français Jean-Eric Vergne, dans l'autre Toro Rosso, a fourni à tous les pilotes des autocollants "Tous avec Jules", à poser sur leur casque. Il a lui aussi tenu à faire honneur à son ami, en signant le 9e chrono de cette 1re séance dans la foulée de sa jolie 9e place à Suzuka, en partant dernier. La 2e séance, à partir de 14h00 locales (10h00 GMT), allait permettre de passer les pneus tendres et de commencer à améliorer les chronos, sur cette piste flambant neuve.

