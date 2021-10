Sortir dans la Manche : vendredi 12 juin

Demain, participez à la soirée Fauché dans la Noirceur au château de Regnéville-sur-Mer. A un mois du Festival Chauffé dans la Noirceur, cette soirée est gratuite et pour la première fois ouverte à tous. La soirée Fauché dant la Noirceur c'est ce samedi dés 17h au château de Regnéville-sur-Mer.



Dimanche, à Lessay, place au Championnat de Normandie de Karting 2015. Toute la journée, venez vivre l’ambiance de la course et des paddocks. Coté animations, il y aura un simulateur ouvert à tous et une tombola. L'entrée est gratuite.



Dimanche, une course de caisse à savon folklorique est organisée par le comité des fêtes de Les Pas pour la 2ème édition. La descente se situe entre Pontorson et le Mont-Saint-Michel. Il s'agit d'un événement festif et convivial. Retrouvez plus d'infos sur Les Pas