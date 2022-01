Sortir l'été en Basse-Normandie : jeudi 30 juillet

Tout ce week-end, c'est le Camion Cross de Lessay sur le Circuit Karting de Lessay. Plus de 40 camions surchauffés venus de toute la France assureront le spectacle et des courses toute la journée. L'entrée est à 8€ le samedi, 10€ le dimanche et 15€ pour le pass week-end.



Une semaine, après l'arrivée de la Grande boucle à Paris, la ville d'Equeurdreville-Hainneville organise, ce dimanche, un événement pour les amateurs de vélo, il s'agit du Petit Tour de France d'Equeurdreville. C'est une randonnée vélo pour tous de 25 kms, au départ du vélodrome. Rendez-vous, ce dimanche, à 10h pour y participer. Des animations seront également propsées. Plus d'infos sur Equeurdreville-Hainneville



Dimanche, c'est la 3ème édition du marché du terroir et de l'artisanat franco-anglais de Domjean. Près d'une quarantaine d'exposants : producteurs du terroir, artisans d'art et artistes peintres seront présents. Il y aura aussi une maquilleuse pour les enfants, des balades à poneys, une mini-montgolfière avec lâcher de bonbons et de ballons, une exposition de tracteurs anciens et un concert en plein air. Rendez-vous, ce dimanche, de 12h à 19h dans le domaine du parc du Château de l'Angotière à Domjean. L'entrée est de 3€ par véhicule.