PARIS (AFP). Amical France-Belgique: un dernier choc pour la route

L'équipe de France va passer le dernier gros test de sa saison face à la Belgique d'Eden Hazard, N.2 au classement Fifa, et va pouvoir se situer à un an de l'Euro-2016, dimanche en match amical au Stade de France (21h00). Le timing n'est certes pas idéal pour des internationaux tout juste sortis d'un exercice 2014-15 long et harassant et obligés de faire du rab pendant deux semaines. Mais au moins, l'affiche prévue au SDF en vaut la peine. A une semaine d'un ultime acte bien moins emballant en Albanie, le 13 juin, les Bleus n'auront pas de soucis pour se motiver à l'heure d'accueillir l'une des forces montantes du football continental, une formation avec laquelle il faudra assurément compter lors du prochain Championnat d'Europe. Quart de finaliste du Mondial-2014, comme la France, la Belgique possède des arguments et des individualités que Didier Deschamps peut lui envier. Hazard, Kevin De Bruyne (forfait dimanche), Marouane Fellaini, Axel Witsel, Vincent Kompany, Thibaut Courtois: voilà des joueurs qui feraient rêver n'importe quel sélectionneur et qui font de Marc Wilmots un homme heureux à la tête des Diables Rouges. La toute récente promotion de ses troupes au 2e rang du classement Fifa, juste derrière les champions du monde allemands, suffit à situer le niveau de cette équipe, en tête de son groupe de qualification à l'Euro avant de se déplacer au pays de Galles, vendredi. La France est donc prévenue, d'autant que son dernier face-à-face avec une nation majeure s'était soldé par un cuisant revers à domicile. La défaite 3-1 concédée face au Brésil de Neymar a fait l'effet d'un rappel à l'ordre après les succès de prestige acquis aux dépens de l'Espagne (1-0) et du Portugal (2-1) au lendemain du Mondial brésilien. - Doute à dissiper - Il y a donc un petit doute à dissiper malgré l'absence de trois éléments majeurs, l'attaquant Karim Benzema, blessé (cuisse), et les deux joueurs de la Juventus Turin Patrice Evra et Paul Pogba, qui ne rejoindront le groupe qu'après la finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone. Pour certains Bleus, c'est aussi le moment de se racheter sur le plan individuel. Raphaël Varane se doit d'effacer la désagréable impression laissée fin mars contre la Seleçao. Le jeune défenseur du Real Madrid (22 ans, 19 sélections, 2 buts) est l'un des grands espoirs de la planète à son poste et Didier Deschamps en a fait l'incontestable patron de son arrière-garde depuis deux ans. Mais Varane doit encore "muscler son jeu", selon l'expression immortalisée par Aimé Jacquet, et le souvenir de sa faute de marquage sur l'Allemand Matt Hummels en quart de finale de la Coupe du monde plane toujours au-dessus de sa tête. Son compère de l'axe, Mamadou Sakho (25 ans, 25 sélections, 2 buts), en manque de temps de jeu à Liverpool, sera également à surveiller. Hazard, sacré meilleur joueur de Premier League, sera le juge de paix parfait pour évaluer de nouveau le potentiel de la paire défensive française. Kevin De Bruyne, le bolide de Wolfsburg, sera en revanche forfait (cheville) et ménagé en vue de l'important voyage au pays de Galles. L'autre interrogation concerne l'animation offensive, orpheline de Benzema. Olivier Giroud (28 ans, 37 sélections, 10 buts), sa doublure attitrée, ne devra pas se manquer alors qu'Alexandre Lacazette (24 ans, 6 sélections, 1 but), meilleur buteur de Ligue 1 et auteur de sa première réalisation en sélection contre le Danemark (2-0, le 29 mars), aspire à bouleverser la hiérarchie. C'est donc un rendez-vous à prendre très au sérieux pour l'équipe de France, qui sait qu'une contre-performance de plus installerait un climat d'incertitude assez malvenu à douze mois tout juste du début de l'Euro-2016 organisé à la maison.

